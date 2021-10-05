台中品牌建商龍寶建設首度與大毅建設攜手合作，在北屯區11期重劃區823公園第一排推出「愛臻邸」合建預售案，總銷金額約65億元，928檔期正式開賣，第三天已逼近完銷，每坪均價站上50萬元，創下11期區域新高價，5日舉辦盛大開工典禮。

創立32年的龍寶建設，因應房地產市場缺工又缺料、導致營建成本高漲，董事長張麗莉宣布，「愛臻邸」將創台中建築業之先、採用可重複使用的鋁合金系統模板，取代傳統模板，雖然造價較傳統模板貴一些，卻擁有縮短工期、節省人力及減少事業廢棄物等優點，且施工現場也較為安全乾淨整潔。

「龍寶愛臻邸」基地三面臨路，臨崇德九路與昌平東六路，將規劃兩棟24層超高層住宅大樓，產品規劃53-78坪3-4房，總戶數185戶（含1戶店面），採精裝修交屋，每坪成交單價47-53萬元、主力總價2800萬至4300萬元，創下11期區域新高價，已購客戶大多是龍寶的粉絲。

龍寶「愛臻邸」基地周邊擁有崇德、洲際雙核心商圈，以及未來還會有「漢神洲際娛樂商城」、台中巨蛋等重大投資案進駐；同時，11期重劃區已成為北台中核心發展區域，公園綠地、學校用地等優質環境完善了生活機能。由於鎖定區域換屋族，在產品定位成功，加上龍寶品牌力加持，該案在短期間內即締造銷售佳績。

而創立22年的大毅建設，近幾年在北屯區與太平區的新推案，如「讚幸福」、「熊幸福」、「人人幸福」等幸福系列個案，可說是案案熱銷！大毅的購地眼光精準，前後歷經八年的時間、於101年終於整合了這塊位於823公園對面、近1400坪的11期精華土地。大毅在養地十年後，選擇與理念相同的龍寶建設攜手推出「愛臻邸」豪宅大樓案，推出後旗開得勝、賣出好成績！

大毅建設深耕台中北屯區，尤其是11期重劃區與14期重劃區，以及太平區新光重劃區，在北屯區與太平區手握不少精華土地。據悉，明年預計推出太平區樹孝段、北屯區同榮段等新建案搶市。