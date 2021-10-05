有甜姐兒主播之稱的東森主播韓佩穎，人紅是非多，今（5日）被爆料她因不滿連線記者稿頭寫不好，在播報後衝進辦公室與對方開罵，整個過程還被同事偷偷錄成影片流出。對此，韓佩穎稍早也在臉書一口氣PO出6張截圖，感謝同事與粉絲的支持與關心，大方表示：「我向來就是在意稿頭資訊正確性的主播。」

據蘋果日報報導，韓佩穎遭人爆料上週播報花蓮漫波飯店新聞時，因不滿連線記者稿頭寫不好，事後火大衝進辦公室質問對方，導致雙方爆發激烈口角衝突，整個過程還被同事錄成影片流傳。

對此韓佩穎稍早也在臉書一口氣PO出6張截圖回應，感謝同事與粉絲的支持與關心，「我只想說，請不用為我生氣或擔心，我向來就是在意稿頭資訊正確性的主播，而且從一開始順到播報最後，不但希望能配合鏡面跟框版，還會把我認為觀眾朋友也應該要知道的最新資訊，再加進去我的稿頭裡，#跟我長期奮戰的新聞團隊都知道！」

從韓佩穎PO出的截圖中，更可看出一向高EQ的她，因被瞎爆料相當生氣，向友人抱怨「竟然亂爆料」、「亂爆一通」，還稱自己最喜歡的一句話就是「如果你沒瞎，就別從別人的嘴裡認識我！」同事們也安慰她不要在意，因為認識她的人都知道她是會順稿的人。最後韓佩穎也不忘強調，她仍舊會保有對新聞的熱誠，明天繼續順稿頭、改稿頭，不讓是非影響她對新聞專業的堅持。