美國海軍官員證實，上個月在佛羅里達州五月港海軍基地(Naval Station Mayport)，發生直升機機庫滅火系統故障事件，突然排放滅火泡沫淋壞了4架海軍MH-60R 海鷹直升機。

軍事時報(Military Times)報導，基地發言人羅伯特‧邁爾斯( Lt. Cmdr. Robert Myers) 稱，事件發生在9月20日，第40海上直升機打擊中隊(Helicopter Maritime Strike Squadron 40) 的機庫發生突放消防泡沫的意外，損壞了4架直升機。

那些水性滅火泡沫灑滿整個機庫，像是泡沫浴似的，所幸事件中無人受傷。

美軍機庫的泡沫滅火系統，相當快的速度投放大量的消防泡沫。(圖/global-aero)

邁爾斯不評論直升機的受損程度，僅表示該中隊的剩餘直升機仍夠，所以不會對例行任務造成影響。

美國海軍安全中心(Naval Safety Center)將泡沫排放標記為「A級事故」，意思是，造成的損失將超過250萬美元。

2014年，奧克拉荷馬州塔爾薩(Tulsa in Oklahoma)國民警衛隊，發生過類似的意外事故，6架黑鷹直升機被泡沫淹沒。