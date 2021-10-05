Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」因以生存遊戲作為題材，上架不到2周就衝上全球收視榜第一名，在網路掀起討論熱潮。金色力量黨主席、前台北市議員童仲彥近日被拍到現身台北市萬華區的西門町商圈，並和2位身材姣好身穿紅綠色套裝的正妹及Cosplay「456號主角」的男子拍攝影片。消息經轉傳至PTT，有網友留言驚呼，「了不起負責」、「太大了吧」。

前台北市議員 童仲彥，今(5日)現身台北市西門町，拍攝模仿爆紅韓國影劇「魷魚遊戲」的產品宣傳片。(圖/童仲彥 提供)

原來，今天下午，有網友在PTT八卦版PO出童仲彥在西門町拍攝影片的照片，因服裝搭配和近期爆紅韓國影劇「魷魚遊戲」激似，掀起上百名網友討論。

對此，童仲彥向《中時新聞網》證實，自己和團隊確實在拍「魷魚遊戲」網路影片，主要是和知名雜誌JKF女郎合作拍攝男性成人用品「R20飛機杯」宣傳影片，近期正在拍攝一系列節目名為「送人要用童禮心」。童仲彥說，今天會選在西門町是因為有朋友在西門町開店，主要是在店內拍攝。

至於節目拍外景部分，童仲彥說，主要是參照劇中打畫片和玩彈珠遊戲的情節，找路人來參加，費用完全免費，打贏JKF女郎就送「R20飛機杯」，打輸會用道具打屁股，影片一路從中午12點拍攝到下午4點，參加的人還不少，之後會固定和JKF女郎拍一些宣傳影片，成片大約會在下周二於Youtube頻道上架，請大家拭目以待。

對於2位女郎身分，童仲彥表示，綠色衣服是JKF百大女郎，名叫兔兔，紅色衣服是自己的助理，編號456和101的演員，則是演藝圈外友人。

前台北市議員 童仲彥，今(5日)現身台北市西門町，拍攝模仿爆紅韓國影劇「魷魚遊戲」的產品宣傳片。圖為道具槍。(圖/童仲彥 提供)

前台北市議員 童仲彥，今(5日)現身台北市西門町，拍攝模仿爆紅韓國影劇「魷魚遊戲」的產品宣傳片。圖為 拍攝女模與童仲彥助理合影。(圖/童仲彥 提供)

前台北市議員 童仲彥，今(5日)現身台北市西門町，拍攝模仿爆紅韓國影劇「魷魚遊戲」的產品宣傳片。圖為拍攝女模兔兔 社群帳號。(圖/童仲彥 提供)

不少PTT網友則紛紛留言表示，「本斥但大」、「不可以色色」、「阿童吃很好，都大魚大肉的」、「有圖給推」、「身上有號碼，是要學魷魚遊戲嗎？」、「還以為是反串的」。