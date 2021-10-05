裕融企業（9941）公告9月自結合併稅後淨利達4.81億元，累計前九月稅後淨利37.58億元、年增60.4％，EPS達10.86元，追溯調整盈餘配股後的EPS達9.44元，已超越2020年全年度EPS 7.69元。

裕融表示，今年前三季營運受惠於台灣疫情控制得宜，乘用車分期市場穩定成長，持續中古車分期第一的市場領先地位；企業金融方面，商用車分期市占率持續維持第一，機器設備與營建機具今年需求攀升明顯，企業資融業務亦步入軌道；消費金融方面，機車市場受整體市場銷量下滑及疫情影響業績持平，但在商品分期業務上則成長力度強勁；另，裕融企業轉投資的格上租車、行冠企業、裕電能源等公司，均已擺脫前期疫情影響的不利因素，業務自下半年強勁回升。

海外事業方面，裕融轉投資大陸事業已脫離去年疫情衝擊及中美貿易競逐等影響，資產品質大幅優化等有利因素，營收及獲利均大幅成長。此外，因近年來大陸的中古車市場急速成長，裕融投資的裕隆汽車金融也成功轉型以二手車業務為主，並開拓平行進口車與新能源車為輔承作大陸地區汽車金融業務，有效改善營運狀況。