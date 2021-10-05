新冠肺炎疫情打亂了全人類的生活，因防止疫情擴散而實施的封城、人容量降載等措施，重創餐飲、旅遊等產業。而隨著多國逐步因疫苗接種率提升，將開放國門，迎接完整接種的旅客之際，澳洲雖然也將開放國門，但卻明確指出2022年不歡迎國際旅客到訪，僅以迎接澳洲人回國為首要目標。

Scott Morrison announces international border reopen | COVID-19 | 9 News Australia

《路透》報導，當前澳洲雖然疫苗接種率逐步提升，但是各州疫情仍舊不斷，從Our world in data網站的統計來看，近期仍是澳洲疫情的高峰。根據澳洲政府先前的政策，將在11月起開放澳洲公民可出入境後。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在5日進一步確認，表示澳洲在2022年都不回開放國際旅客入境。當前澳洲也沒有預定何時能解封的時間表，因為標準是要取決於澳洲16歲以上公民的疫苗接種率何時達到8成來決定。

Australia will not welcome international tourists until 2022 https://t.co/wh6uu3P9C0 pic.twitter.com/IAIG8Z2RKh — CNA (@ChannelNewsAsia) October 5 2021

不過雖然不開放外國旅客入境，對於澳洲當地需要的技術移民、國際學生，以及技術人員等，為率先解決當地勞動力的問題，以及高等教育機構的困擾，上述人員將預定被優先開放入境。當然標準也是需要完整接種兩劑疫苗。

50% of all Australians aged 16+ are now fully vaccinated and nearly 75% have had their first jab.



Great stuff! Let’s keep going! We’re so close to hitting the targets in our National Plan so we can safely reopen & get back to doing more of the things we love to do.#COVID19Aus pic.twitter.com/vSQcvKKA9Q — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) September 24 2021

根據Worldometer網站統計，澳洲目前累積確診者達115800例，死亡者為1357例。而根據約翰霍普金斯大學統計，在近28天內，澳洲確診者累積51179例，有305人染疫去世。根據Our world in data網站統計，澳洲已完整接種兩劑疫苗者比例為46.02%、僅接種一劑者則有20.23%，劑次人口比為66.25%。

根據澳洲的國家疫苗計畫，澳洲預計在幾周內從國家疫苗計畫之B階段（疫苗接種過渡期：約70%成年人完全接種疫苗）進步到C階段（疫苗接種鞏固階段，大於80%成年人完全接種疫苗）。在達到C階段之後，就將向以完全接種的澳洲人民開放國際旅行的權利（編註：澳洲的國家計畫最後階段是D階段，會全面開放國境，入境後需要進行核酸檢測，並且將持續研發可針對變種病毒的疫苗。）