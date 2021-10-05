現場模擬民眾受困需透過消防員以頂撐工具搶救，以及民眾突然昏迷、無呼吸心跳的緊急救護情境。（安定區公所提供／張毓翎台南傳真）

「趴下、掩護、穩住！」台南市安定區公所和台南市政府消防局第四救災救護大隊安定分隊，5日辦理「地震初期疏散避難示範演練」並結合鄰近南科分隊一同參演，並與其他19個區公所及所轄圖書館、戶政事務所連線一同觀摩。

本次演練模擬震災發生的可能狀況及公所成員自衛編組應變，與發生後以廣播警報通報機關人員，透過實地操作訓練民眾正確避難動作，並訓練區公所成員自衛編組的各工作項目，包含通報、避難引導、滅火、救護、安全防護作為等。

南科分隊救助人員使用倒塌預警防護系統參與演練，一旦有異常的震動、傾斜或位移，便會發出警報音提示結構物附近的作業人員，達到安全警示的功能，也模擬民眾受困需透過消防員以頂撐工具搶救，以及民眾突然昏迷、無呼吸心跳的緊急救護情境。

消防局第四救災救護大隊長陳博文說，此次演練出動安定及南科分隊各式消防救災、救護車輛合計4車9人參與演練。

安定區長李燿州表示，地震無法事先預警，事前防災整備及災時應變更顯重要，這次演練是為加強公所人員對防災認識，因應突發性狀況。