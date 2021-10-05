全球第三大晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布在美國進行股票首次公開發行（IPO），顯示該公司無意在這波晶片熱潮與英特爾或其他潛在買家合併。

格芯4日在呈交美國證管會（SEC）的文件指出，握有格芯100％股權的阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment），擬讓格芯在那斯達克交易所上市，並在上市後繼續握有公司的控制權。

格芯將以股票代碼「GFS」在美國交易，預計發行股票規模為10億美元，但銷售條款確定後金額可能更動。外媒先前報導，格芯的市值可能達250億美元。

2020年新冠肺炎疫情爆發後，筆電、螢幕和遊戲機等電子產品的需求躥升，再加上消費者擁抱電動車，電子與汽車產業深受晶片短缺之苦，凸顯半導體業需要更多產能。

格芯在招股說明書指出，「儘管晶片供需失衡預料在中期出現好轉，但半導體產業需要大幅增加投資，才能跟上市場需求，未來8至10年整體產業的營收預計翻倍。」

2021年上半年格芯的淨營收達30.4億美元，較一年前同期增加將近13％。淨損由5.34億美元縮減至3.01億美元。

格芯4月將總部由加州聖塔克拉拉遷移至紐約馬爾他（Malta），執行長柯斐德（Tom Caulfield）當時向媒體表示，2021年打算投資晶片廠14億美元，2022年的投資規模可能增加一倍。

格芯計劃在紐約總部附近興建第二座廠房，並斥資10億美元提升產出。

2021年IPO市場熱鬧非凡，格芯將追隨線上券商羅賓漢（Robinhood）、美國最大加密通貨交易所Coinbase，和線上遊戲平台Roblox的腳步，前進公開市場募資。

熟知內情人士透露，格芯原本計劃在2022年稍晚或2023年初上市，但為了趕搭這波IPO熱潮而提前上市時程。