起亞（KIA）汽車總代理台灣森那美起亞宣布，繼8月以477輛的銷售成績，創下單月新高紀錄後，9月持續繳出亮眼的銷售佳績。台灣領先亞太市場導入的歐洲原裝進口美型跑旅Ceed Sportswagon，上市短短二周限量100輛已接單近五成；進口小車All-new Picanto前九月累積銷售達1192輛，不僅較去年同期成長達24％，並再次蟬聯同級進口小車銷售總冠軍；豪華休旅All-new Carnival，自4月上市以來至9月為止，累計訂單已突破1000張；KIA商用車前九月總領牌數達1153輛、年增11％

台灣森那美起亞指出，為慶祝品牌銷售屢創佳績，與自行車品牌美利達合作，即日起至10月31日，全車系推出「KIA自由前行」專案，凡至全台展示中心試乘，即有機會獲得市價超過萬元的「美利達運動小折-飛翔50」，下訂任一車款除享該車款之專屬購車優惠外，可再享周周抽市價15.8萬元的「REACTO銳克多」環法賽冠軍車隊同系列公路車款。