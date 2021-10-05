能源串接領導品牌-大亞集團（1609），今年66周年選在台中歌劇院舉行「透明生活展」全國首展，5日由大亞集團董事長沈尚弘、台中市長盧秀燕等人共同剪綵，自明（6）日起正式開展。沈尚弘指出，大亞集團將積極搶食綠電、綠能商機，而綠電、綠能也將成為集團穩定的收益來源，為未來營運成長添助力。

大亞集團「透明生活展」與乘載65年玻琉璃產業技藝的「紅琉璃」工藝品牌跨界合作，以漆線原形結合琉璃技藝，展現大亞線纜能源傳輸之美。展期從10月6日至10月31日，地點在台中歌劇院忘我廳，採免費參觀。

該展以「透明」的創意概念出發，共展出7座蘊含線纜的透明藝術物件，包含高壓電網、電動機車、充電樁、泵浦及耳機、手機、電飯鍋等產品，現場搭配說書人的故事引導，可為觀展者帶來視覺與聽覺的雙重體驗。

沈尚弘表示，舉辦「透明生活展」意在傳達該集團的線纜產品，隨時身處於國人生活中的每個場域，提供不可或缺的穩定力量，維繫連結你我的日常。

沈尚弘強調，「透明生活展」在世界九大新地標-台中歌劇院舉辦全國首展，就是希望透過藝術向大眾展現品牌初衷，及表達大亞集團對於布局中台灣的決心及深化與台中市場交流的重視。

事實上，大亞的線纜產品已積極參與大台中各項建設；尤其中台灣房市熱絡，有多家知名建商都指名選用大亞「無鉛」電線電纜產品；在公共工程及大型建設方面，大亞集團也供貨給台中捷運北屯機廠及G0車站（北屯總站）與G10~G17（水安公園~台中高鐵站）之站體與線路工程，以及集合市立美術館和市立圖書館「雙館合一」概念之台中「綠美圖」新建工程案；眾多指標性建築，都有大亞線纜產品參與的足跡。

66歲的大亞集團以研製線纜產品起家，發展蛻變至今，產品已擴大至「能源串接」產業，包括能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理等事業都有涉獵；如傳輸用的電力電纜、能源轉換用的漆包線、能源產出的發電事業、電力儲存的大型儲能微電網系統等，都已布局完成，積極搶佔新世代「能源串接」的綠能商機。

大亞集團積極布局綠電儲能系統，看準台電規劃2025年累計完成590MW（百萬瓦）儲能輔助系統，用以調節再生能源不穩定的特性，並於今年7月規劃完成「台電交易平台」，大亞集團預計2022年初加入「台電交易平台」，預估每年完成25MW儲能系統建置與營運，並於2025年完成100MW儲能系統之建置，搶食綠電龐大商機。

沈尚弘指出，大亞集團布局綠電有成，旗下大亞綠能轉投資的志光能源，將在台南七股建置漁電共生太陽能電廠，總面積約160公頃、總裝置容量120MW，預計第一期85MW，預計2022年底完工掛表；第二期35MW，預計2023年掛表，預估未來20年，至少創造30億度發電量，營收將突破120億元。

沈尚弘強調，待志光能源太陽能電廠併網啟用後，大亞集團旗下將有62座太陽能電廠，總裝置容量250MW，每年貢獻發電收入15億元，將成為集團穩定的收益來源，為營運增添助力。

大亞集團受惠三大事業體-線纜本業、固定收益（太陽能發電）及新創事業等表現亮眼，今年前八月營收179.04億元，年增率57％。大亞2020年EPS達1.43元、創歷史新高！今年上半年EPS已達1.35元，法人預估，大亞今年EPS有機會挑戰2元以上，獲利續創新高可期。

由於原料銅價高漲，加上持續投資太陽能電廠的資金需求，大亞集團為充實營運資金，5日公告將辦理3億元現金增資案，每股發行價格21元，預計可募集6.3億元。大亞5日收盤價25元，小漲了0.8％。