中國地產商恒大集團債務危機又出現新苦主。繼日本養老基金「踩雷」恒大後，外媒報導，韓國最大的公共養老基金也有投資恒大的股票，隨著恒大股價暴跌，恐虧損高達350萬美元。

外媒引述韓國執政黨民主黨議員Kim Sungjoo表示，韓國的公共養老基金－國民年金公團（NPS）因投資中國恒大的股票可能虧損350萬美元。Kim Sungjoo在聲明中稱，他是根據NPS提供的數據得出以上估值。NPS是韓國規模最大的養老基金，管理資產規模約為7730億美元。

無獨有偶，日前，由日本厚生勞動省管理的全球最大養老基金─日本政府退休金投資基金（GPIF）公布最新投資比重時，外界赫然發現在海外債券的投資名單中出現恒大，日股更是一度暴跌。

根據GPIF公告，GPIF持有恒大債券在整個大型機構持有排名雖在第九，但持有規模僅2億美元，占比遠遠不到1％，對於GPIF影響有限。