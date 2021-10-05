2021桃園最強未來之星爭霸賽5日於桃園國際棒球場開打，共邀請6支球隊參賽。（開南大學提供／陳夢茹桃園傳真）

2021桃園最強未來之星爭霸賽5日於桃園國際棒球場開打，桃園市長鄭文燦市長在開幕典禮上應邀開球，為賽事揭開序幕。其中開南大學「郭李建夫品牌」深獲棒球圈與社會各界的認同及肯定，更將籌設棒球俱樂部，達到學校、社會、運動選手三贏的成果。

未來之星爭霸賽邀請了6支球隊參賽，包括開南大學、國立體育大學、台北市立大學、桃園市成棒隊、以及由平鎮高中為主體的青棒聯隊，這5支球隊先進行20場比賽，冠軍隊伍再與樂天桃猿職棒二軍進行爭霸賽。鄭文燦開球時曾說，開南大學、國立體大都曾在大專聯賽拿過第1、2名，平鎮高中也在木棒聯賽連3年拿到第1名，賽事一定能讓更多潛力好手發光發熱。

開南大學校長林玥秀表示，開南大學自從2006年成軍，一直是國內甲組比賽的常勝軍，為國內職棒圈培育出不少優秀選手，以剛結束的U23的國際比賽為例，開南大學就有林昱珉與潘文輝2位投手，以及旅外的陳聖平、王志庭加入，好手如雲。

林玥秀指出，開南大學總教練郭李建夫治軍嚴謹，「郭李建夫品牌」深獲棒球圈與社會各界的認同及肯定，開南大學未來將以郭李建夫教練為核心來籌設棒球俱樂部，棒球俱樂部的設立能為學校、社會、運動選手創造三贏。

林玥秀說，對學校和學生來說，郭李建夫在休閒事業管理學系開設「俱樂部管理」的課程，學生們能透過實作與規畫，管理設計出最適合的棒球營隊活動，大家以球會友、以玩棒球為核心，能讓休閒管理和觀光餐飲的學生們找到出路和方向；然對社會來說，開南大學有優美的棒球場地，不但是個人、朋友、伴侶、家人到企業團體，都能參與融入俱樂部活動的好地方。

林玥秀表示，棒球是台灣國球，大學更是社會責任實踐的綠地，透過開大教練和專業選手，舉辦青少年棒球營隊培訓，與社會上的隊伍們一同比賽、一同流汗，更能一同歡笑，最重要的是讓運動選手透過訓練和經驗共享，讓自我球技更加發光，培育出現一個球壇的未來之星。