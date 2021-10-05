針對美國要求台積電交機密數據，王美花「自願性質提供」說引發討論。（報系資料照）

對於美國要求台積電、三星等半導體廠商提供公司庫存機密資料，經濟部長王美花日前表示，有去跟美國官員了解，廠商提供資料是自願性質，美國官員也不會洩漏公開出去。前民進黨立委郭正亮直言，哪有人這樣搞的，並指王美花可能受到她的丈夫、國安會秘書長顧立雄影響，且高層也還沒表態，郭正亮還指出，這次同樣被點名的三星，有可能會像之前一樣當抓耙仔。

針對美國要求台積電提供機密資料，王美花日前表示，有去跟美國官員了解，廠商提供資料，美國官員也不會洩漏公開出去。至於為何美國會做出此舉，王美花解釋，主要還是來自車用晶片短缺，經過這麼多個月，台灣的廠商其實也都有增產，還是有嚴重缺貨的問題，造成汽車工廠停工停產。

宅神朱學恒5日和郭正亮進行網路直播談及台積電問題時表示，美國從以前到現在都會動手處理，只是台灣這邊很三八阿花說沒有非自願。郭正亮直言，這個阿花就站在美國人立場講話，哪有人這樣搞的？朱學恒又說，美國立場是對的就算了，偏偏她講的是美國至上的立場。

郭正亮認為，阿花一定是受到老公、國安會影響，叫她講保守一點，高層也還沒表態，經濟部長怎麼會表態，而自己研究美國很久了，美國有很多手段可用，台積電在美國有發行存託憑證(ADR)，光用證券相關法規就能搞你，像當初友達的案例就是韓國人去當抓耙仔，這次搞不好三星也是汙點證人，且他們把資料提供給美國，損失又沒想像中的大。