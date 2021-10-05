李康生出席台北電影節神秘場《鱷魚》世界首映。(張鎧乙攝)

柯震東出席台北電影節神秘場《鱷魚》世界首映。(張鎧乙攝)

台北電影節今（5）日於京站威秀影城舉辦神秘場《鱷魚》世界首映，導演陳大璞偕同主要演員柯震東、李康生，以及鄭有傑、巫建和、林暐恆（阿Ken）、侯彥西、楊懿軒、監製徐國倫等人出席，現場星光熠熠。柯震東透露，自己知道要和李心潔合作時非常緊張，「壓力很大，很怕被電！」但在拍攝過程中學到很多，談到片中一場被李心潔洗澡的戲，柯震東笑說「我應該是第一個被她洗澡的成年人，我猜應該也會是唯一一個。」因工作無法來台的李心潔，劇組特別製作了一個等身大的人形立牌參與首映，李心潔並跨海錄製驚喜影片和鱷魚造型檸檬塔給劇組。

《鱷魚》講述李心潔飾演的難搞青農遇上初出社會的從良小混混柯震東，兩人從立場對立到產生革命情感，以反差的角色處境與詼諧的敘事風格，刻劃出一段充滿個性的愛情故事，該片在台北電影節票券開賣當日旋即秒殺一空，可說是未演先轟動。男主角柯震東談及自己從李心潔身上學到很多關於表演的方法，獲益良多。他在首映當日也得知入圍金馬獎的喜訊，表示：「今年演出的作品都有入圍或是即將上映，真的非常開心。」

監製徐國倫表示，自己剛畢業當製片助理時就曾和擔任攝影師的陳大璞共事，當時就希望能有機會再合作．如今共同打造《鱷魚》，已是監製與導演的身分；導演陳大璞說，本片劇本花了三年時間醞釀，原本單純是想寫一段愛情故事，但自己的個性比較木訥，後來在構思時再加入土地徵收等社會議題，期待透過電影促使大家關心環境，導演也透露和演員們相處時的小趣事，原來有次李心潔找他討論角色時，剛好導演剛拔完牙，在麻藥未退的情況下，只好緩慢、精簡地講話，「因為我很怕在影后面前流口水，但我想心潔應該只覺得這個導演很文青吧。」

在片中擔任黑道漂白後當上地方議員辦公室主任的影帝李康生說，自己三年前就讀過劇本，當時也跟導演多次討論，讓這個角色有更立體的表現，他在拍攝前特別欣賞許多韓國電影和八點檔做功課，揣摩片中角色，「劇組的氣氛非常融洽和諧，過程也相當順利，我覺得這次拍攝是一次相當愉快的經驗。」 以演員身分出席首映的鄭有傑，談及本次演出心得時則強調自己其實是個幽默的人，但大家一直以來都覺得他是嚴肅的人，「《鱷魚》這部片裡有很多場戲有說不出的幽默，希望可以透過這部片表現出自己的幽默感。」但他隨後也補充自己的幽默感還是輸給李康生，直說「康哥實在太厲害，光是坐在那裡不說話，也能夠表現出他獨特的幽默。」

阿Ken則是一開口就引起現場笑聲不斷，談及與陳大璞的合作，他稱讚導演「導戲的時候非常細心，但喜感又很悶砲」，也提到許多劇組成員的斜槓身分：「導演身兼攝影師，我則身兼主持人，柯震東更是身兼網紅！」他希望大家都能夠支持眾人傾力完成的這部電影。和柯震東繼十年前的《那些年，我們一起追的女孩》後再度合作，侯彥西表示非常開心也很熟悉，他透露「有很多對手戲會出現劇本上沒有的小細節，這部分是需要一些小默契的。」

巫建和則在片中飾演有斯文氣質的混混，但這個設定卻是因為一連串陰錯陽差得來的，巫建和表示，因為開拍之前自己一直在隔離，不知不覺間頭髮越長越長，和導演討論之後，乾脆變成一個「壞起來像唐鳳，有點斯文的小混混」，而去年才以《破處》參加台北電影節的楊懿軒，則坦言自己接下角色非常緊張，但非常珍惜能和這麼多優秀前輩合作的機會。