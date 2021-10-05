大樂透本期(10/5)頭獎未開出(連三摃)，下期(10/8)預估銷售1.3億元，頭獎累積金額預估為上看1.2億元。

10月5日大樂透加碼獎項開出情形：本期加碼獎項開出17組，總中獎注數為24注，其中13組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。活動截至本期為止累積開出加碼獎項組數為136組，剩餘32組，次期(10月8日)將繼續加開加碼。

詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

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