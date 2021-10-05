大樂透本期未開出 下期頭獎上看1.2億元 22:282021/10/05 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透本期(10/5)頭獎未開出(連三摃)，下期(10/8)預估銷售1.3億元，頭獎累積金額預估為上看1.2億元。 10月5日大樂透加碼獎項開出情形：本期加碼獎項開出17組，總中獎注數為24注，其中13組為單注中獎，2組為2注均分，1組為3注均分，1組為4注均分。活動截至本期為止累積開出加碼獎項組數為136組，剩餘32組，次期(10月8日)將繼續加開加碼。 詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。 大立光再破底2000元整數關卡保衛賽即將開跑 副總統賴清德今見證台中科大中護健康學院南屯新校區動工 #組為 #均分 #本期 #大樂透 #未開 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民主大聯盟 世界加好友國慶晚會在新竹 17:002021/10/05 生活 外送員狂飆202公里送餐 網紅大草原上下單 運費超驚人 17:392021/10/05 生活 臉書集團驚爆「史詩級」癱瘓 關鍵6小時大當機內幕曝光 09:152021/10/05 財經 元大證電動車線上講座 10月7日開講 04:102021/10/05 證券．權證 以「大自然的生命力」為主題 屏科大周芳賓全國麵包競賽奪金 17:092021/10/05 生活 新北加倍券4大超商也能用 數位支付10％回饋 侯友宜9：30說明 07:492021/10/05 政治 大亞搶食綠電商機 營運添助力 21:542021/10/05 財經 延宕20多年 台中科大中護健康學院今熱鬧動土 16:122021/10/05 生活 刮中刮刮樂 除了拿獎金還享24周直送牛奶到家 15:472021/10/05 財經 全大運》田徑場再破全國 余雅倩64公尺12奪金 12:452021/10/05 體育 台中購物節大加碼市民限定 每周抽10萬、月抽百萬 09:432021/10/05 生活 財經熱門新聞 陸限電停產太詭異 台商拼湊真相抖內幕：事情大條了 - 財經 英特爾7奈米亮相！爆2大利器 開嗆「AMD時代結束」 - 財經 限電破壞力更勝貿易戰 外煤爆：陸悄悄讓澳洲煤炭上岸 - 財經 晶片荒難解！台積董座霸氣嗆「有人囤貨」網暴動：黑手是他 - 財經 4G資費大亂鬥 中華電信開出漲價第一槍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。