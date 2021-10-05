洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin Corp)宣布，太空部隊(US Space Force)所委託的最新式彈道飛彈預警衛星，提前一個月完成生產，將擇日發射上太空，部署天基的飛彈防衛預警。
防衛部落格(Defense Blog)報導，洛馬公司表示，第6顆「天基紅外系統地球同步軌道」 (SBIRS GEO-6) 完全所有測試，現在進入太空發射排程，預計於 2022 年發射。
SBIRS GEO-6 是以洛馬公司LM2100高軌道同步通訊衛星的軍用版，可針對日益增長的威脅，提供更大的網路強化能力，衛星的動力、推進和電子設備也比原版本的性能更佳。
五角大廈表示，SBIRS GEO-6 將在未來加入太空部隊的飛彈預警衛星群，它配備強大的掃描和紅外監視傳感器，以 24小時，每周7天的全天候保護美國。這些傳感器會立即發現地面上的不尋常動向，並且將威脅座標與位置傳送給美國飛彈防衛署(MDA)，立即派出最有效的攔截飛彈。
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