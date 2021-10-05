台南一名陳小姐因機車故障，9月底改搭公車上班，卻因司機未照SOP操作無障礙斜板，導致她操作輪椅上車時拋飛，整個人倒頭栽，司機還罵了一句「靠北」，嚇得她再也不敢搭公車；台南市公共運輸處表示，該公車司機未按照標準流程安排輪椅族上車，依規定開罰9000元。

這起事件發生在9月30日，陳小姐於永康南工宿舍站搭公車上班，未料，電動輪椅卻在上公車斜板時失去重心，害她整個人連同輪椅後仰，人也摔地，事後，一旁乘客好心把她抱回輪椅。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，經查，該案為日前一名身障輪椅乘客在台南高工站搭乘5路公車，司機在下斜板服務乘客上車時，疑似未依SOP流程操作，導致輪椅翻覆乘客受到驚嚇，公運處已調閱行車影像釐清過程中。

他說，公運處每年均辦理多場無障礙服務與安全講座，邀請民間無障礙協會等團體或專家學者擔任講師，並要求客運公司駕駛必須輪流參加訓練，並實際操作相關設備。

吳俁之指出，每年度的公車評鑑作業中，亦將低地板公車服務SOP、場站無障礙設施納入重點評鑑項目。他強調，交通局一向重視弱勢族群外出需求，將持續推動各項無障礙公共運輸服務並加強要求人員服務品質。