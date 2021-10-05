「香港01」5日報導，《香港國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德近日因病住院。司法機構回覆指，蘇惠德現正放病假，目前由主任裁判官羅德泉署理職務。基於隱私理由，不評論個別法官的健康狀況。

據報導，蘇惠德上一次審理《國安法》案件是今年8月26日，以《國安法》指定法官之一，承審47名民主派「35＋初選案」、香港《蘋果日報》高層涉違《國安法》等案件。

報導指出，總裁判官蘇惠德是首名公開確認的《香港國安法》指定法官之一，負責處理危害國家安全案件。蘇惠德審理黎智英欺詐罪案時，否決黎智英交保；審理「七一駕駛電單車（機車）撞向警方」的唐英傑案，是立法後，首宗違反《香港國安法》案件；此外，還有香港「第二代美國隊長」馬俊文主張街頭喊口號宣揚港獨案件是言論自由等案。

蘇惠德最近審理《國安法》案件是8月26日女職員與男學生被指稱在街頭派發港獨傳單案件。近日《蘋果日報》高層涉違《國安法》案，已改由署理總裁判官、國安法指定法官羅德泉處理。

據報導，法官蘇惠德於去年12月，遭人在社交媒體揚言「炸死全家人」恐嚇，又有人利用網上「起底」資料，狂打電話騷擾承審壹傳媒黎智英涉嫌欺詐案、「35＋初選」「串謀顛覆國家政權罪」案的總裁判官蘇惠德等司法人員，警方馬上拘捕兩名17歲及61歲男子，依「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」逮捕法辦。