根據戴德梁行5日公布的最新調查，台北市第三季辦公市場的平均空置率，仍處低點，租賃市場平淡，不過租金漲幅收窄。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管薛惠珍董事今天表示，據最新調查顯示，台北市A級辦公大樓在第三季度迎來南京松江的「希望廣場」進入市場，帶來約4600坪新供給，目前已全棟去化，主要租戶為松下電器。

在辦公市場平均空置率方面，截至第三季平均為3.6％，較上季些微上升0.2個百分點，仍處於低點。

辦公租賃活動方面，除台灣人壽中山大樓大面積去化約1580坪外，多屬中小規模，租賃面積多集中於100～300坪之間。

第三季台北市A級辦公大樓租金較上季微幅上漲0.2％，全市平均租金來到每月每坪2615元。其中以南京松江區因「希望廣場」入市，該區租金上漲5％為最多，來到每月每坪2130元；西區因部分辦公大樓租金調整，上漲1％次之，來到每月每坪2230元。其餘各區，則大致持穩。

薛惠珍表示，全球新冠疫情仍未停歇，外商公司亦多持續採觀望態度，並保留員工在家工作及異地備援等彈性辦公政策，以備不時之需。

薛惠珍指出，未來一年台北市A級辦公新供給稀少，僅有玉山金控敦北第二總部預計投入市場，然以自用為主。預期短期內，仍將是租賃活動持續平淡，租金水準持穩的局面。

在台北市內湖科技園區方面，薛惠珍表示，舊宗段空置率較上季上升4.8個百分點至19.5%，主要係「長虹新世代」、「福清行善企業大樓」、「善淵創客大樓 」及「聯虹科技大樓」等，約有18600坪新供給進入市場，除「長虹新世代」其中1棟由萬海航運進駐外，其它預租租戶尚未遷入，致舊宗段空置率出現短暫性的上升。

在文德段方面，部分面積釋出，空置率上升1個百分點至7.6％。

至於西湖段，空置率下降3個百分點，來到4.1％。需求帶動租金推升，三個區段租金同步成長，租金分別為西湖段每月每坪1510元，文德段每月每坪1070元，舊宗段每月每坪990元。

另外文德段部分，產業受疫情影響而退租，以小面積居多數，然接手性不弱。舊宗段新供給的入市，預計未來六個月租戶也將陸續進駐，在需求有效去化下，租金仍有微幅上揚的空間。