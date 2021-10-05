台灣疫情管制於七月底降級鬆綁，民眾外出消費意願提高，加上節慶效益挹注，零售業營業額逐漸回溫；值得期待的是，期待「振興五倍券」正式上路，不動產市場專家指出，期待振興券啟動後，為零售店面市場注入利多，其利多效應，頗被期待，應可望彌補第二季受創的缺口。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管薛惠珍董事5日表示，台灣疫情管制於七月底降級鬆綁，民眾外出消費意願提高，加上節慶效益挹注，零售業營業額逐漸回溫。

薛惠珍表示，經濟部統計至2021年8月，綜合零售業營業額為8282億元，因去年振興券發放基期較高，與去年同期相比，綜合商品零售業營業額年減1.2％ ；百貨公司營業額營收年減7.6％；超級市場與量販店因適逢中元節採購旺季，營業額分別年增8.8％及3.6％；便利商店營業額則年減1.0％。

薛惠珍表示，疫情自八月雖見趨緩，然商圈人流停滯，各商圈租金持續下探，尤以西門商圈影響甚鉅，指標性店家「肯德基台北峨嵋店」及「星聚點西門館」於本季相繼撤出，該區店面空置率高達22.1％。而且租金跌幅，都在20％以上。

東區的忠孝商圈方面，零售活動也相對萎縮不少，店面空置率也居高不下，攀升到15.1％。

只有中山南京商圈，空置率低於10％，來到6.6％。

薛惠珍表示，因應疫情趨緩，管制措施逐步鬆綁，政府將於第四季推出「振興五倍券」鼓勵民眾消費。配合振興計畫，商家相繼推出優惠，再加上適逢第四季為年度優惠季，從網路購物節至百貨公司周年慶，促銷活動接力賽有望迎來民眾消費回流，提升零售營業額，以彌補第二季及第三季的虧損業績。