新冠肺炎（COVID-19）疫情究竟何時才能告終？前美國食品與藥物管理局局長Scott Gottlieb在新書《Uncontrolled Spread》，特別分享了美國對應新冠肺炎疫情的情況。而她預測，Delta病毒可能是美國要面臨的最後一波新冠肺炎疫情，但是全球距離疫情結束還好遙遠。按他的看法，接下來在一些疫苗接種率很低的國家或地區的努力，將會是防疫重點。

在新書的採訪活動中，Scott Gottlieb分析了美國對抗新冠肺炎疫情的情況。他說明，除非是發生無可預料的事情，不然他認為這一波由Delta變異株在美國所引發的疫情，預計是美國最後一次發生病例激增的情況。而面對接下來美國的疫情，他指出在南部已看見疫情趨緩的情況，但是美國西部、中西部部分州的感染病例仍持續增加。而當前雖然東北部各州的疫苗接種率是全國最高，確診也僅微幅增加，但他還是認為Detla變異株引發的疫情將襲擊美國東北部。

Scott Gottlieb現為美國輝瑞藥廠（Pfizer）董事會的成員之一。輝瑞與德國生技廠BioNTech所研發的輝瑞/BNT疫苗是全球首個被核准的mRNA新冠肺炎疫苗，也是被最廣泛使用的疫苗之一。他預估接下來所有新冠肺炎疫苗廠商，能在接下來一年內生產100億到150億劑疫苗。

Scott Gottlieb預測，在全球人口約有75億，而如今已經配送50~60億支疫苗的情況下，疫苗供應不足已經不再是挑戰，接下來的挑戰將是「把疫苗送到難以抵達的地方。」他更指出，世界衛生組織應該要將目光聚焦在全球配送疫苗所需的基礎設施上，他認為這是全球應該投入資金之處。

根據世界衛生組織先前設立的標準，期待各國能在今年9月底達到新冠肺炎疫苗接種率10%的目標，而根據非洲分部公布的數據，非洲（共有54個國家）僅有15個國家疫苗接種率超過10%，而有近90%高收入國家都已達成此標準。

世衛公布全球有超過50個國家沒有達到世衛的最低標準，其中大部分是低收入國家，在疫苗供應與基礎醫療建設上都面臨很多問題，其中也包含陷入衝突與內戰的國家，包含葉門、敘利亞、伊拉克、阿富汗跟緬甸等等。

世界衛生組織非洲區辦事處免疫和疫苗開發計畫協調員Richard Mihigo博士指出，「最新的數據看見了一些（疫苗接種率）增長，但是要達到世衛預期在年底全球40%人口接種疫苗的目標還有很長遠的路要走。雖然疫苗出貨量在增加，但是不透明的交付計畫，仍舊是阻礙非洲地區發展的第一大麻煩。」世衛官方指出，全球已配送的超過60億疫苗中，僅有2%給予非洲地區的人民接種。

要注意的是，《BBC》的報導指出，台灣也是疫苗接種率低於10%的國家，報導點出台灣遭遇疫苗運送延後還有其他因素影響。但這一點很明顯跟衛福部與Our world in data網站的統計都差距很遠，台灣已施打一劑與兩劑完整接種的人口比已經達到56.7%。