商用不動產投資持續增溫，最新統計顯示，今年前三季成交量已突破1千億元大關，達1050.7億元，已超越去年同期水準。

戴德梁行今天公布最新統計指出，今年第三季度商用不動產投資市場交易額為313.2億元，較上季成長14.3%，主要資金投入在廠辦、工業廠房及辦公大樓。

前兩項工業地產，合計佔比達62％。

累積前三季整體交易金額達1050.7億元，已超越2020年同期水準。

在主力買家方面，業者分析，金融壽險資金持續加碼，第三季投放金額約69.5億元，約佔22%，自用及投資兼具。

主要成交個案，包括中國人壽以23.3億元取得新竹「雲智匯大樓」，三商美邦人壽以34億元取得位於內湖的「華固智富中心」，中國信託資產管理以22.1億元，拍下前「國瑞集團總部」，台灣立訊以15億元購置「長虹新銳科技大樓」。

另外第三季也出現幾筆飯店旅館類交易，如永碩投資以27億元買下高雄「華園大飯店」，東立物流以18.5億買下「富信大飯店汐止館」，應是疫情以來旅館市場重整之風潮。

依前三季市場表現，戴德梁行分析，2021年投資市場，有望挑戰去年1300億之成績。潛在買盤為企業自用需求，然市場現貨缺稀，轉向尋找土地打造企業自用需求。