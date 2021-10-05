資深女演員劉雪華以精湛又純熟的演技，在許多劇迷心中留下深刻印象，代表作包括瓊瑤作品《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》和《庭院深深》等等，及《懷玉公主》、《新還珠格格》、《後宮甄嬛傳》；近期劉雪華罕見出演大陸綜藝實境秀，記錄和網紅同居生活互動，沒想到他們太年輕認不出她，直到她公布自己是演員，網紅一查才發現她超大咖都嚇傻。

戲精劉雪華出道超過40年，拍過的影視作品不計其數，一直以來工作中心都是放在拍戲，鮮少在綜藝節目上露面；最近罕見加入大陸實境秀綜藝節目《屋檐之夏》，61歲的她除了展現獨居10年的生活習慣，還要和其他網紅同居生活，每個互動都引起討論。

新生代網紅在實境秀節目認不出劉雪華。(圖/ 摘自微博)

劉雪華揭曉真實身份後，兩位網紅都嚇傻。(圖/ 摘自微博)

劉雪華一開始隱藏真實身份，化名成普通家庭主婦「劉麗安」，邀請活躍於影音平台的2名網紅拉宏桑和劉贇，到家中和她相處一段時間，一開始兩人只覺得她很眼熟，禮貌地稱呼她「老師」，都沒認出她真正身份；直到3人共進午餐時，劉雪華才坦承自己不是劉麗安，「其實我是演員，我是劉雪華」。

當下拉宏桑和劉贇一臉呆愣住，不過因為劉贇是上海戲劇學院導演系學生，她才意會到前輩善意的謊言，連忙直呼「所以我剛才就叫您老師」；拉宏桑則馬上拿出手機搜尋「劉雪華」，才恍然大悟眼前的奶奶是超大咖藝人，驚呼「哇妳演過《宮鎖心玉》、《後宮甄嬛傳》，您好厲害」，還作勢掌嘴道歉「是我有眼不識泰山」。