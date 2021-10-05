疫情雖已趨緩，但防疫動作不能鬆懈！衛福部衛教指引中提到，「正確的洗手時機和步驟，是預防傳染病最簡單、有效又經濟的方法」！為響應政府落實勤洗手政策，髮基因與築間餐飲集團首度跨界合作，髮基因於築間餐飲集團旗下六大品牌各分店提供「潔手慕斯」系列新品，讓顧客在用餐前後洗手時，同時兼顧保養雙手。

築間餐飲集團表示，自今年5月中進入三級警戒以來，歷經三個多月的努力疫情趨緩後已降至二級警戒並逐步鬆綁相關措施，逐漸回復過往正常生活節奏，現階段更要注意相關防疫措施，避免疫情再度爆發。

由於國際疫情仍然嚴峻，疫情指揮中心再次呼籲，防疫期間民眾應做好個人防疫措施，無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實正確洗手五時機（吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後）、五步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及七字訣（內、外、夾、弓、大、立、腕），以確保自身及周遭親友的健康。

因此，髮基因與築間餐飲集團攜手呼籲民眾戴口罩、勤洗手，特別是用餐前、後的洗手更是重要。髮基因於築間餐飲集團旗下六大品牌各分店提供「潔手慕斯」新品，讓每位顧客在用餐前、後洗手，同時兼顧保養雙手。

髮基因潔手慕斯強調採用有機絨雪花、有機蠟菊萃取液、有機苦薄荷、甘草酸鉀、洋甘菊、維他命B5，清爽潔淨溫和不刺激。勤洗手最擔心的是將皮膚上的水分同時帶走，髮基因潔手慕斯綿密的泡泡，不僅達到徹底清潔效果，洗手同時兼具保養呵護雙手，洗手也可以很幸福。

髮基因潔手慕斯系列，一次推出「草本薑檸」、「岩蘭甜橙」及「罌栗麝香」三種選擇。即日起至10/31期間，凡到築間餐飲集團旗下六大品牌全台分店，都可親身體驗髮基因潔手慕斯的洗淨體驗。