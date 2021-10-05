脫口秀女星龍龍日前控訴被薩泰爾班底「老K」霸凌，引發軒然大波，就連衛福部也在臉書「參戰」，然而近日卻因龍龍黑歷史被起底，風向開始逆轉，不少人更灌爆衛福部臉書痛批「先關心挖眼案啦」、「第十類還打不到疫苗的不關注，跑來蹭這個」。

衛福部臉書日前PO文「幽默不是人身攻擊」，呼籲大眾不管是身體部位、性別氣質、性傾向等，都不適合拿來開別人玩笑，情緒和感受非常主觀，發現與你互動的人有不受尊重或被冒犯的感覺時，必須要有同理並尊重他的心聲和感覺。

龍龍控訴遭霸凌，卻遭起底黑歷史，之前嘲諷客家人被質疑時，回應方式卻與如今態度大不同。(圖／翻攝臉書)

由於衛福部PO文時機敏感，正巧是在許多深綠KOL包括雞排妹跳出來力挺龍龍之後，也引發網友聯想，但不少網友非但不買單，反而紛紛在底下留言開嗆怒批：「有背景的果然不一樣，公資源護起來」、「特別聲援霸凌案，卻忘了還有屏東挖眼案」、「國家機器是給你這樣用的？」、「真恐怖，國家機器動得很厲害」、「先來關心我們第十類人員好嗎」、「疫情走了800多人，3+11會議記錄生不出來，這種倒是反應很快」、「根本民進黨婦女部2.0」、「為什麼要動用國家資源幫這些想紅的人宣傳知名度？」、「幫幫自己的側翼怎麼了嗎？」、「客家人被霸凌嘲笑的時候你在哪？」

龍龍與老K風波持續延燒，但先行控訴遭霸凌的龍龍卻被起底黑歷史，包括2年前的雙標片段，當時龍龍大肆嘲笑客家人，當成自己段子使用，遭質疑後在鏡頭前用不屑的表情說「這件事也許是你底線，你無法拿這件事開玩笑，但不代表不好笑，也不代表我不能拿來開玩笑」，說完還做了鬼臉，遭客家人網友私訊質疑時，還反嗆對方「沒幽默感可以不要看，又沒逼你，還幫我衝點閱，口嫌體正直」，許多網友也朝聖留言：「自助餐就是夾自己想吃的」、「跨時空寫劇本厲害了」、「果然跟雞排妹是師姐妹，我可以你不行」。