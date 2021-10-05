一輛白色保時捷Macan休旅車，4日下午行經台北市內湖區康寧派出所斜對面，試圖路邊停車時擦撞一輛機車，造成骨牌效應，一整排8輛機車、自行車全倒，車主眼見闖禍加速離開現場。不過，警方一調監視錄影，一下就查出整個事發過程，也循線要追緝車主到案。

這起事故發生在4日下午1時許，有網友將監視錄影分享到《爆料公社》，只見一台白色保時捷休旅車，準備要路邊停車，該保時捷不停前進後退，想擠進車格，車頭卻碰撞到停在路邊的一輛機車，瞬間發生骨牌效應，一整排8輛機車、自行車全倒，眼見闖禍後，保時捷不停了，加速離開現場。

影片曝光，眾網友笑稱：「這位駕駛是不知道台灣到處都是監視器嗎？（這種駕駛技術，還是少開出來害人吧！）」、「機車三寶停在汽車格裡？撞得真好！療癒」、「他對面是整排的警車耶…他不敢挑戰」、「我覺得停汽車格裡的機車要負點責任，所以車主至少要把其他的車扶起來，汽車格裡那2台，就算了」、「國產打保齡球的看過很多，保時捷打保齡球的我還是第一次」、「力道不夠 沒有全倒」。

內湖警方表示，已有受害機車車主報案，該案屬於車禍意外中，無人員傷亡的車損車禍，警方已鎖定車主身分，將聯絡車主說明、釐清後續刑民事責任。