全球汽車產業面臨晶片缺貨難關，甚至拜登政府還找來台積電、三星電子以及各產業巨頭討論如何解決晶片荒，但電動車大廠特斯拉公布第三季交車數達241300輛，再度勝過市場預期。摩根士丹利研究報告指出，由於特斯拉目前產能還不大，但多數供應商仍視其為策略性客戶。

特斯拉10月2日公布第三季產量以及交車數報告，2021年第三季生產237823輛，包括8941輛Model S/X、228882輛Model 3/Y，交車數241300輛，包括9275輛Model S/X、232025輛Model 3/Y，較去年同期的139593輛、年增73%，創歷史單季新高，較市場預期的227000輛多出9%。

以摩根士丹利知名分析師Adam Jonas為首研究團隊發出研究報告指出，特斯拉產量規模較傳統汽車廠小，所以就算受到缺貨影響，衝擊也較小。此外，特斯拉目前規模仍較小，但多數供應商也把特斯拉當作策略性客戶。

特斯拉執行長馬斯克8月在推特發文指出，特斯拉透過特定標準車用晶片供應鏈，在極端狀況下運作，主要是瑞薩(Renesas)與德國汽車零件供應商博世(Robert Bosch GmbH)供應出問題，才影響目前車用晶片短缺。

EV-Volumes市場分析師Jose Pontes也提到，今年前8個月的全球插電式電動轎車註冊量，由特斯拉Model 3、Model Y分別拿下第一、第三。