俄羅斯電影導演克林·謝彭科 (Klim Shipenko)、女演員尤利婭·佩雷西爾德 (Yulia Peresild) 與實正的太空人安東·許卡普羅夫 (Anton Shkaplerov) 3人，已抵達國際太空站 (ISS)，他們將在太空站居住12天，拍攝首部在太空實景拍攝的科學電影。

LIVE直播】搶先阿湯哥！史上首部「太空電影」 今在俄羅斯升空開拍｜2021.10.05

台北時間下午4：55分，3人在哈薩克拜科努爾的俄羅斯太空發射基地(Baikonur Spacebase)，搭乘聯盟號 MS-19太空火箭/太空船如期升空，台北時間晚間8點，太空船成功與國際太空站對接，在經過2小時的壓力調節後，3人進入國際太空站，成為第1批為拍攝商業電影為目的太空旅客。

Three Russian crewmates are ready for their station launch today at 4:55am ET. They will dock less than 3.5 hours later live on @NASA TV. https://t.co/wpg0TosdId — International Space Station (@Space_Station) October 5 2021

3名新旅客已抵達太空站，使得太空站人口增加到10人。他們在前排著不同顏色的衣服，後方的太空人是原本的組員。(圖/路透社)

謝彭科導演的電影名叫《挑戰》(The Challenge)，由 佩雷西爾德飾演的外科醫生，必須前往太空站，以拯救一名患有心臟病的太空人。從這段簡介來看，應該會出現在太空外科手術的場景，這樣的情節在目前仍是虛構的，國際太空站不能執行這樣的手術。

Soyuz MS-19 hatch opening

對我來說，空間是誘人的、受歡迎的，而且沒有界限，”從 3000 名候選人中選出的佩雷西爾德說。

38歲的謝彭科既是導演也常常擔任電影製作，他的作品有數十部，而且他一直著迷於太空題材。在2017年，他的《星空救援》(Salyut 7)，就是一部太空電影，該電影是基於1985年發生的「禮砲7號」太空站面臨故障，再由太空人前往修復的真實故事，謝彭科自兼導演、編劇，以及其中一位演員，這部電影榮獲2018年俄羅斯電影「金鷹獎」的「最佳電影」與「最佳剪輯」。

37歲的女演員佩雷西爾德，是從3000名候選人中選出的女主角，她對這一次電影演出感到榮幸與興奮，她說：「我覺得無限的太空，一直是令人著迷的地方，我會特別記得這一次的工作。」

2位電影人將停留在太空站12 天，完成拍攝後，再與另一位輪替的俄羅斯太空人歐列格‧諾維斯基(Oleg Novitsky) 一起返回地球，諾維斯基已經在太空站居住6個月了。

目前太空站上同時有3位俄羅斯的太空人，因此他們也會擔任電影的客串角色。