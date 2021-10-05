有民眾反映在登記加碼券中有誤失，為讓民眾能夠登記符合需求之加碼券，經濟部特別增加編輯功能讓使用者可以修改加碼券。(示意圖/本報資料照)

振興五倍券即將上路，各部會祭出農遊券、客庄券、國旅券等加碼券，還排定時間每周抽籤，引起各界關注。前立委沈富雄直言，這麼多券真的是煩死人了，並指政府這樣做的目的，是要讓各部會都有事情做，沈富雄還認為，金額的問題可能會讓很多人對此並不關心，因為又不是缺那些錢。

沈富雄5日在政論節目《少康戰情室》中表示，乾脆把國名改成Republic of Coupon，「你看那麼多券真的煩死人了」，一般老百姓的經濟生活可以分成幾類，一種是完全不管這個東西的，還有就是生活比較困難的，另外還有一種其實不窮，但是喜歡摸獎，這是投那些人所好的，但他並不認為政府真的考慮到這群人的利益。

沈富雄指出，這個政府的目的是要讓每一個部門都有事做，投老百姓所好，每個禮拜都可以抽，但完全不理這些券的人有多少？「我覺得很多，因為不耐煩」，因為這個金額不是很大，如果金額有3000塊，可能還會讓人心動，結果只有500塊就來抽，「又不是缺那些錢」。

此外，加碼券開放登記以來，許多民眾反映在登記過程中，勾選加碼券時操作不慎，產生錯誤，擔心抽不到喜愛之加碼券。經濟部表示對此，在官網特別新增編輯修改功能，開放10月6日下午1時至10月8日23時59分止，民眾可至官網進行修改加碼券勾選，以備參加10月11日起連續四週之加碼券抽籤活動，請有需要修改的民眾把握時間，也提醒有意願參加加碼券抽籤活動的民眾務必於10月8日前完成登記，以免錯失第一周加碼券中籤機會。