英國保誠人壽公布「2021年教育金準備暨學習資資源大健檢」調查發現，疫情改變父母理財方式，偏好「長期投入、分次領回」，以穩定現金為主流，逾7成家長使用較保守的金融工具，如定存儲蓄、保險商品等，替子女準備教育基金，其中，採用保險的父母較去年更是大增6成。

英國保誠人壽客戶暨數據長趙汝俊分析，本土疫情5月爆發，全台防疫進入三級警戒，家長明顯感受到疫情帶來的不確定性，偏好低風險的金融工具，除了定存儲蓄外，以分紅保單、投資型商品來規劃教育基金者，也因而增加25％，如分紅保單就是具備投資、保障雙需求，即有壽險保障、又能長期穩健地分享保險公司經營成果，是家長喜歡的保險工具之一。

調查也同步發現，受到少子化的影響，父母願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，有近4成的比例願意投入超過300萬元的教育經費。

根據教育部統計處公布資料，孩子從幼稚園至研究所畢業所需的教育費用，會因公立、私立以及台灣與海外不同，而產生極大的差距；舉例來說，若從幼稚園至研究所皆選擇在台灣就讀估算費用約154萬元；相反的，若從幼稚園至高中皆就讀台灣的私立學校，大學及研究所至美國私立大學就學，估算費用高達1055萬元，兩者所需的教育金有將近7倍的差距。

趙汝俊表示，父母在準備教育金時的首要之務，就是了解自身以及孩子的需求，採取相應的財務規劃為孩子累積教育基金。

這次調查也發現，台灣父母普遍重視子女教育，近8成者已提早準備孩子的教育基金，其中，更有超過4成的父母願意投入家庭收入的11％至20％作為教育經費，願意投入超過300萬元的教育經費給一位孩子的父母比重近4成，相較2020年增加1成，更有近1成父母願意投入超過800萬元做為教育經費。