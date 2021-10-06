隨著全新的iPhone 13系列開賣，蘋果再公布全新的Apple Watch Series 7即將於10月8日開放預訂、15日起正式開始供貨，將推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED 共5色，台灣定價1萬1900元起，另外還有Apple Watch Nike及Apple Watch Hermès也將推出專屬全新錶帶和錶面，而Apple Watch SE及Apple Watch Series 3也同步降價，前者為8400元起、後者為5900元起。

全新的Apple Watch Series 7將推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED 共5色台灣，定價1萬1900元起。（蘋果官網）
全新的Apple Watch Series 7將推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED 共5色台灣，定價1萬1900元起。（蘋果官網）

Apple Watch Series 7比上一代邊框窄了40%，螢幕也大了20%，隨時顯示的Retina螢幕，不用抬手或觸碰螢幕即能查看表面上的時間、各項資訊及複雜功能。（蘋果官網）
Apple Watch Series 7比上一代邊框窄了40%，螢幕也大了20%，隨時顯示的Retina螢幕，不用抬手或觸碰螢幕即能查看表面上的時間、各項資訊及複雜功能。（蘋果官網）

此次全新的Apple Watch Series 7主打更大、更先進的錶面顯示器，超窄的邊框僅1.7mm，帶來Apple Watch有史以來最寬廣的螢幕以外，而且終於也在錶面上帶來了全新QWERTY鍵盤，使用者能在Apple Watch上即能用完整的鍵盤打字，比過往方便許多之餘，也能看得更清晰，另外還有專為全新裝置所設計的兩款獨特錶面，包括「輪廓」錶面與「雙行組合」錶面，讓使用者體驗更為全面。

全新的Apple Watch Series 7擁有兩款獨特錶面，包括「輪廓」錶面與「雙行組合」錶面，讓使用者體驗更為全面。（蘋果官網）
全新的Apple Watch Series 7擁有兩款獨特錶面，包括「輪廓」錶面與「雙行組合」錶面，讓使用者體驗更為全面。（蘋果官網）

而一直以來最讓Apple Watch使用者頭痛的，可是電池續航力不足的問題，不過此次的Apple Watch Series 7除了享受同樣長達18小時的全天候電池續航力，而充電速度也提升了33%，電量從0%充到 80%，大約只要45分鐘，而且只要充電8分鐘只可進行8小時的睡眠追蹤。另外Apple Watch Series 7的錶面也是歷來最耐用的等級，擁有更堅固、更抗裂的水晶玻璃錶面，更是第一款擁有 IP6X 防塵認證並同時維持 WR50 防水等級的Apple Watch。

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