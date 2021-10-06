隨著全新的iPhone 13系列開賣，蘋果再公布全新的Apple Watch Series 7即將於10月8日開放預訂、15日起正式開始供貨，將推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED 共5色，台灣定價1萬1900元起，另外還有Apple Watch Nike及Apple Watch Hermès也將推出專屬全新錶帶和錶面，而Apple Watch SE及Apple Watch Series 3也同步降價，前者為8400元起、後者為5900元起。

全新的Apple Watch Series 7將推出午夜色、星光色、綠色以及全新藍色與 (PRODUCT)RED 共5色台灣，定價1萬1900元起。（蘋果官網）

Apple Watch Series 7比上一代邊框窄了40%，螢幕也大了20%，隨時顯示的Retina螢幕，不用抬手或觸碰螢幕即能查看表面上的時間、各項資訊及複雜功能。（蘋果官網）

此次全新的Apple Watch Series 7主打更大、更先進的錶面顯示器，超窄的邊框僅1.7mm，帶來Apple Watch有史以來最寬廣的螢幕以外，而且終於也在錶面上帶來了全新QWERTY鍵盤，使用者能在Apple Watch上即能用完整的鍵盤打字，比過往方便許多之餘，也能看得更清晰，另外還有專為全新裝置所設計的兩款獨特錶面，包括「輪廓」錶面與「雙行組合」錶面，讓使用者體驗更為全面。

全新的Apple Watch Series 7擁有兩款獨特錶面，包括「輪廓」錶面與「雙行組合」錶面，讓使用者體驗更為全面。（蘋果官網）

而一直以來最讓Apple Watch使用者頭痛的，可是電池續航力不足的問題，不過此次的Apple Watch Series 7除了享受同樣長達18小時的全天候電池續航力，而充電速度也提升了33%，電量從0%充到 80%，大約只要45分鐘，而且只要充電8分鐘只可進行8小時的睡眠追蹤。另外Apple Watch Series 7的錶面也是歷來最耐用的等級，擁有更堅固、更抗裂的水晶玻璃錶面，更是第一款擁有 IP6X 防塵認證並同時維持 WR50 防水等級的Apple Watch。