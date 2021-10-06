量販、超市為了拉攏採購日常用品的婆媽族群，振興五倍券重量級回饋都壓在紙本，且祭出食衣住行全包的大禮包或10倍券，把五倍券價值最高放大15倍；並撈過界舉辦周年慶、美妝預購，不讓百貨專美於前，祭出買1送1或滿千送百回饋，還針對高單價的家電加碼猛力搶客﹗

全聯28日前「美麗生活節」預購活動，SK-Ⅱ青春露230ml x 2入，全台限量250組，市價1萬2500元、預購價6999元；周六、日、一持福利卡購買現折700元；若搭配振興福利金購買、支付最高享10％福利點回饋，換算後5799元，不到5折。（全聯提供）

全聯10月8日至12月16日憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本五倍券購買振興福利金單筆滿1000元，再消費1000元，最高回饋10%福利點，並可抽1萬振興福利金；還可獲得聯合超過60個品牌、限量100萬份的「振興大禮包2.0版」，享買1送1等優惠，使用時最高現省2.3萬元，加總可讓五倍券價值最多放大15倍。

家樂福SANSUI山水LED液晶顯示器SLED-4270，HEMI x 2組，原價1萬2900元、特價8888元，下殺4000元。（家樂福提供）

家樂福觀察去年不少家庭客集資梭哈三倍券買家電，今（6日）起32周年慶，11月2日前持紙本五倍券買家電滿500送500家電商品滿額抵用券，最高送2萬元。還聯合62個品牌推限量30萬本的「10倍券」，持紙本券量販單筆滿1000元、超市滿500元可獲1本，總價值超過1萬元。

家樂福HERAN禾聯液晶LED液晶顯示器HD-40DFSPG，HEMI x 3組，原價1萬900元、特價7990元。（家樂福提供）

愛買HITACHI日立407L五門超變頻冰箱RS42NJW，原價4萬6900元、今起至19日特價4萬2210元，用1萬元紙本五倍券可折抵1萬4000元。（愛買提供）

愛買今起至19日31周年慶，期間持5000元紙本五倍券買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電單筆滿1.5萬元，可折7000元，等於享53折；持1.5萬元紙本券買指定家電超過15萬元，送Switch或日立吸塵器1元加購券。8日至11日HAPPY GO會員持紙本或數位五倍券單筆滿1000送1000，單筆最高送5000現金抵用券。