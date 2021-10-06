情緒是一種波形，我們可以意識到一種情緒的升起，因此可以認出它、表達它，承認其中所要傳達的訊息，並使用這些資訊來引導我們做出對某個特定狀況要如何回應的決定。

就像潮汐一般，情緒自然會潮起潮落—如果我們允許的話。通常來說，我們會竭盡所能地阻止即將來臨的情緒浪潮。阻止那種波動的方式有無數種：服用藥物、吃塊巧克力、倒一杯酒、上街購物、坐在電腦螢幕前，或乾脆用喋喋不休的內在獨白將其掩蓋過去。資本主義社會提供了無限機會，讓我們避開自己的情緒。

若某個情緒產生，我們便用酒精、甜點或其他任何方式壓抑它，它並不會就此消失。當我們阻止一個波的移動，其所產生的分子就無法被消化或回收。它們會待在我們的系統裡，必須想辦法找到一個家。例如，罪惡感可能會定居在你的臀部與大腿，憤怒則很有可能在你的肝臟閒晃，悲傷可能會在心臟或肺臟的某個角落宣示主權。最後，我們的身體系統會變得充滿這些波形分子，等著破壞我們的身體。

在治療的世界裡流傳著這樣的說法：「被埋葬的情緒永遠不死。」這絕對是我在場域裡工作實際的觀察。幾乎所有被我當成阻礙用音叉拾起的一切，都帶有某種蘊藏的情緒，不管是憤怒、悲傷、愧疚、後悔、恐懼，或是由許多情緒融合在一起的複雜組合。在情緒升起時，如果不去表達與釋放它們，我們將會被迫把它們帶在身邊，長達數年、數十年，甚至一生之久。透過使用音叉，我可以定位、挖掘並釋放在生物場與體內的受困情緒，基本上我做的是幫助它們完成自己的使命。

疾病經常是身體用來讓情緒被聽見的最後手段。

就化學面來看，如果在情緒未達到高峰前將其抑制，它們就必須在體內找個小小的藏身之處待著。它們會敲敲細胞的大門，說：「我可以進來躲一下嗎？因為現在沒有人想理我。」我們會產生慢性的輕度悲傷、憤怒或焦慮，是因為我們的細胞內就住著那些分子。長久下來，那些化學分子就會躲進身體的某個器官或部位，打亂身體藍圖的設計，造成疾病或失調。

當我們挖掘出一種情緒並在能量場裡將其撫平，一瞬間，細胞就會回到它們的藍圖中，並說：「喔，這個悲傷的小分子啊，你不能再待在藍圖裡了，我們要把你丟出去了。」你把它從體內取出，它們就會完成整個生命的循環。這時因為系統釋放了那些化學物質，身體會產生情緒及排毒反應，這可能會讓人不舒服，但通常很快就會消失。

我一生中壓抑了許多悲傷情緒—結果那是好幾個世代的悲傷。處理那些積壓的事物是個會激發情緒的過程，但是一旦做了，我就會感覺更輕鬆、更開朗，那些莫名的感覺也漸漸消失。這需要花一點時間，旦只要持之以恆面對它、處理它，就可以系統性地將這些舊有情緒從生物場與細胞內排除。舊的故事、模式、節奏都會被移除，取而代之的是一種新的體驗：感激、喜悅、活潑、創造力及自發性。

(本文摘自《不費力的身心充電法》/遠流出版)

【內容簡介】

接通電磁的非凡力量，就能療癒身體並賦予你生命的力量。

萬物皆有電。這看似簡單的觀察，會對我們思考以及達成生理、心理、情感健康的方式，產生重大的影響。

《磁場健康，身心就健康：利用你體內（以及周遭）的電磁重新接線、充電、並提高你的電壓》一書，正是一份賦予個人力量的宣言，其基礎便是電磁場的生命觀。

作者艾琳．戴．麥庫西克是一位研究電磁場健康這個新興領域的專家，教導過成千上萬的人如何藉由學習「電磁場的思考方式」，來輕鬆轉變人生。透過闡述我們電磁場身體的生物本質，麥庫西克讓讀者有能力去清理人體系統中的靜電、噪音、抗拒等干擾，並得以體驗更充沛的能量、更明澈的清晰度，以及更有條理的秩序。

一談到覺知或靈性，許多人傾向將焦點放在較高能量中心，但我們必須落實在較低能量中心，並向外擴展。這就是所有能量所在的地方。我們不需要更高振動頻率或是腦袋飄在雲端的人，因為這些人不會處理鄰居的垃圾。這個世界正處於緊急狀態，地球上的每個人必須提升電力，聽從靈魂的引導，走出去做些不同的改變。

書中利用簡單易行的練習，來幫助讀者改善健康狀況與日常生活，例如：

◎意識練習

◎觀點轉換

◎呼吸習慣

◎簡單的生活方式改變

◎改善情緒管理

◎以及更多……

本書將提供讀者工具，改變自己與身體、心智、情感，以及周遭電磁世界的關係。

【作者簡介】

艾琳．戴．麥庫西克（Eileen Day Mckusick）自1996年便開始研究聲音對人體的效應，是聲音治療、人類生物場，與新興的電磁場健康領域的先驅。她是一種獨特的音療法「生物場調頻」（Biofield Tuning）的創立者，此種方法使用音叉來偵測並調整生物場（人類能量場或氣場）的扭曲與停滯，她也成立了生物場調頻機構（Biofield Tuning Institute）。著有屢獲獎項的暢銷書《調頻人類生物場：振動聲音治療法》（Tuning the Human Biofield: Healing with Vibrational Sound Therapy）。

【譯者簡介】

輔大英文系畢，淡江教育科技系碩士。《光的課程》習修者，曾任出版社編輯，現為自由譯者，合譯有《天使行》《終極旅程》等書。