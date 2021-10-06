萬物皆有電。這看似簡單的觀察，會對我們思考以及達成生理、心理、情感健康的方式，產生重大的影響。改善情緒管理，可以這樣做:

●充足的休息

這是最重要的事。當你真正需要的是休息，請拒絕東奔西忙。不管是任何時候，請避免逼迫自己要完成工作，或是已經很累了還要命令自己出門去跑步。中國的諺語也說：「休息是為了走更長遠的路。」理想的睡眠時間是晚上十點到隔日早晨六點。

●更深層的呼吸

我們主要的能量來源是呼吸。開始注意自己何時會屏住呼吸，設法做幾次深長的呼吸。你可以在吐氣的時候發出「啊—」的聲音。理想的狀況是一整天都做著完整、簡單的腹式呼吸。

●向下接地

雖然坊間有許多像是接地毯、接地墊之類的產品，但沒有什麼比光腳站在地上更好。如果天氣寒冷或是不方便外出，在室內時可以穿著襪子或非膠底鞋。

●攝取完整、天然、新鮮的食物

盡可能經常攝取這類食物。我們從食物中攝取到的陽光化身與電磁能量，會滋養我們的電磁體。精緻、包裝好的食物幾乎不含任何生命力或營養素。

●飲用泉水

理想上最好是喝能量水。坊間有很多製水設備可以選擇，這些都優於水龍頭流出來的死水與滿載化學物質的水。

●有意識地接收愛、感恩及讚美

這些他人想給你的能量都是一種貨幣。請別拒絕他們，你值得擁有這些。

●允許情緒流經全身而非壓抑它們

給自己空間，去找到健康的方式表達這些情緒波動。要記得，一切都會過去的。

●利用音樂的力量

聆聽充滿能量的音樂、唱歌、吟誦、調整音調，以及跳舞。

●走進大自然

出去散步，享受森林浴，聆聽蟲鳴鳥叫，走到水邊，並呼吸離子化的空氣。

●笑口常開

笑聲是最好的解藥。觀看或閱讀好笑的事物，與有趣的朋友出去玩，練習讓自己笑出聲來。

●尊重自己的自然取向

允許自己做那些當下覺得正確、自然的事。

●選擇「啊」而非「呃」

任何時候，只要可以，請選擇去做讓你感覺振奮的事，而非讓你感覺受壓迫的事。

●避免使用添加化學香精的蠟燭、清潔劑及其他用品

化學香味被稱為「新菸草」，已證實會造成許多健康問題。

●做日光浴

每天出門晒太陽，不塗任何防晒用品。充足的陽光對我們的身體系統保持適當電量非常重要。

(本文摘自《不費力的身心充電法》/遠流出版)

【作者簡介】

艾琳．戴．麥庫西克（Eileen Day Mckusick）自1996年便開始研究聲音對人體的效應，是聲音治療、人類生物場，與新興的電磁場健康領域的先驅。她是一種獨特的音療法「生物場調頻」（Biofield Tuning）的創立者，此種方法使用音叉來偵測並調整生物場（人類能量場或氣場）的扭曲與停滯，她也成立了生物場調頻機構（Biofield Tuning Institute）。著有屢獲獎項的暢銷書《調頻人類生物場：振動聲音治療法》（Tuning the Human Biofield: Healing with Vibrational Sound Therapy）。