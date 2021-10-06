五福旅社5死命案現場，兇嫌在旅社房中召妓陪酒的殘局。(中時資料照 李安邦攝)

1988年6月23日凌晨5時許，基隆市消防隊接獲1名運將報案，指有名女乘客滿臉驚恐的向他求助，稱基隆港東岸碼頭旁的「五福旅社」有人被殺傷。警消才抵達現場，濃濃血腥味瞬間灌進鼻腔，仔細搜索旅社後不得了，裡頭竟有2男3女共5名死者，雙手被反綁、口塞毛巾，頸部氣管、動脈均遭一刀割斷，死狀相當悽慘。

警方清查死者身分，陳屍101房的是旅社老闆簡順宏、周美珠夫婦，老闆倒在浴室，老闆娘則躺在床上。陳屍1樓廚房門前的，是憲兵退役男子沙益民。陳屍202號房內床上的2名女子，分別是旅社服務生吳子琳，及花名「可可」的應召小姐傅淑媚。

警方發現，旅社櫃檯放錢的抽屜被人撬開，空空如也，傅淑媚的飾品、證件也不翼而飛，研判兇手目的就是劫財；面對憲兵退役的沙益民，竟也能以俐落、兇殘手法將其制伏殺害，兇手恐怕不只一人。警方找到旅客登記簿，其中2頁被人撕掉，顯示兇手為了躲避追緝，試圖湮滅曾經入住的證據。

案情陷入膠著之際，有民眾報案指稱，百福社區發現1包可疑的染血衣物，警方趕抵蒐證，果然找到血跡斑斑的白襪、布鞋、五福旅社床單碎布與毛巾，以及疑似死者的女用包包，其中最突兀的，還有個印有「大華大飯店」的橘紅色枕頭套。

警方火速趕往大華飯店，從員工口中得知，805號房房客不久前才告知弄丟了枕頭套，目前還沒有退房，於是包下鄰近客房，分兩隊人馬入住802號、807號房埋伏監視，隔日凌晨果然等到王騰輝、施東寶返回805號房，當場將2人逮捕。2人自知法網難逃，不僅認罪，還供出另名共犯許慶芳，案發後22小時，警方宣告破案。

據3人供述，3人案發當天凌晨2點半帶刀入住五福旅社205號房，王叫了應召小姐傅淑媚，2人在202號房「休息」後，許便闖進門，與王合力綑綁、洗劫傅女，因傅女抵抗呼救，成了刀下亡魂。王隨後再與施下樓搶劫老闆夫婦，老闆夫婦不從，也被殺害，沙益民、吳子琳剛巧下樓，目擊兇案現場，也慘遭滅口。

1989年7月28日，台灣高等法院更一審判王騰輝、施東寶、許慶芳死刑定讞，14天後的凌晨，3人在土城看守所伏法。

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。