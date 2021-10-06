今年五月，台灣疫情急轉直下，從原本滴水不漏的防疫一下子升級到三級警戒，許多商業活動陷入停擺狀態。然而經過幾個月的努力，直到最近才盼到疫情降溫，全台逐漸恢復正常生活。以農業和觀光產業為主的南投縣，當地的民生與經濟也在這波疫情中遭受重創，為振興疫後經濟，南投出身的在地立委馬文君四處奔走，努力推廣52南投(我愛南投)運動，希望消費者手中的五千塊振興券能夠至少有兩千塊留在南投消費。

(為振興南投疫後經濟，立法委員馬文君積極推廣52南投(我愛南投)運動/中時新聞網攝)

【力促南投農業轉型 運用電商平台振興當地經濟】

馬文君另一項積極推動的方案是成立「南投永續農文產業線上平台系統」，簡稱「農文平台」，有鑑於南投當地許多小農、青農，以及文創工作者，他們生產的農特產品，竹漆器工藝、茶與咖啡等品項，不僅種類多元，品質也相當良好，但過去這些產品各自尋找銷售通路，以自營自銷的方式來進行交易，造成商品的曝光度不足，實為可惜。

馬文君期望改變過去傳統銷售思維，將農特產品與手工藝進行異業結合，創造商品的附加價值，再透過政府建構的電商平台，幫他們行銷推廣。

(馬文君期待藉由成立農文平台，幫助南投農特產品行銷至全台各地/中時新聞網攝)

【關注民生議題 馬文君籲政府審視預算調配】

振興地方經濟的最大關鍵，就是中央對地方投入預算的多寡，對於國防預算屢創新高，馬文君則認為「希望國防預算不要花費那麼高，這樣不管在社會、福利與其他民生上面，就會有更多的預算來挹注，這個是政府應該要做到的。」

與疫情共存的時代來臨，往後將衝擊民生消費，並且改變人們的生活模式。南投縣在振興經濟之餘，未來更需要有一位聽見人民聲音的執政者，才能走向穩定發展的道路。