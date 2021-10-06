每天的血壓變化，是身體健康的重要指標。最好的血壓量測時機，其實並不是由醫護人員執行，而是落在居家日常的三餐飯前及睡前。不過「有量血壓」不代表「量出來的數值是正確的」。像是在家量血壓只量一次，或是每次都只量同一手，可能造成誤判血壓的真實情況。心臟專科醫師蘇上豪就提醒，量測血壓時「最好兩手都要量，並且要量兩次。」

●正確量測血壓 安靜環境＋休息5分鐘、不說話不移動

許多人都覺得，在醫院量測的血壓會比平日在家中量測來得高。蘇上豪醫師提到，這可以視為「白袍症」，主要因為在醫院的環境較吵雜、難以靜心休息、可能才匆忙趕到等等因素影響，再加上一看到醫生就先緊張起來，都會讓血壓飆高。

蘇醫師建議，日常在家中定時量測血壓，並且詳實記錄量測時間、數值等資訊，做成自己的「血壓頻譜」，對於幫助醫師診斷開藥有很大的幫助。

●正確量測血壓時的注意事項如下列：

(資料來源／《自己的血壓自己救》蘇上豪醫師；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●雙手血壓值落差若大於20mmHg 當心動脈狹窄警訊

蘇上豪醫師提醒，一個人兩隻手的血壓量測結果不同是很正常的事情，通常接近心臟的左手數值會高於右手。如果兩手數值差異在20mmHg以內，屬正常值；但值得注意的是，落差若超過30mmHg以上的話，最好到心血管專科就診，確認是否已經有鎖骨下動脈狹窄的異狀。

蘇醫師指出，剛開始量測血壓，一定要兩手都量，並且以血壓較高的那隻手為準，作為長期血壓量測的依據。同時每次量血壓，可以休息間隔2-3分鐘之後，再量測一次，將兩次數值加起來除以二，作為血壓值記錄下來。

●高血壓標準調降 從前期就要注意警覺

美國心臟學會（AHA）於2017年發布最新高血壓指引，與以往相比，最大改變是調降高血壓的收縮壓、舒張壓數值標準，導入高血壓前期的概念，目的是要提醒民眾更謹慎面對高血壓。

（資料來源／美國心臟學會（AHA）最新高血壓指引；圖／中時新聞網陳友齡製圖）

美國心臟學會提醒，像是眼睛充血、臉部潮紅、頭暈、頭痛都可能是高血壓警訊，尤其是突然發生的頭暈、失去平衡感或行走困難，恐是中風前兆。

不過實際上，大多高血壓病患平時沒有任何症狀，如果只依靠身體感覺來判斷自己有沒有高血壓，忽略定期測量血壓，是非常危險的事情。

就算自覺身體健康，但如果是年過40歲者，身形肥胖、常久坐不動、抽菸、工作壓力大、有高血壓家族病史、停經後婦女及曾經發生過心血管疾病或中風的人，更要詳實記錄血壓變化，為自己健康把關。