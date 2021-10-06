哥倫比亞大學的一個科學家團隊發明了一種「廚師機器人」，它並不是利用人工智能來做菜給我們吃，而是利用3D列印機煮出雞胸肉，同時用雷射光烹飪出一道料理。

根據近日發表在《食品科學》（npj Science of Food）期刊上的一項研究指出，雷射光可以實現過去我們根本沒想過的烹飪技術和加熱食物的新方法，該技術背後的研究人員告訴Ars Technica，他們認為他們的獨特技術是製造出3D列印機食物的關鍵，而這並不適合傳統的烹飪方法。

●人工培育肉

過去就有3D列印機製作出人工培育肉的例子，科學家使用了牛隻身上所提取的幹細胞（在麻醉下通過有道德的簡單技術來獲得）或雞蛋裡的幹細胞，這些幹細胞被培養成研究人員想要的產品，一旦它們長成可食用的組織，它們就被用來製造成一種墨水，然後再用3D列印機將其列印成正常的食物，科學家們通過這種方法已經創造出雞肉漢堡、牛排等等的肉類食品，而且吃過的人都聲稱這些食物的味道跟真實的肉一模一樣。

值得注意的是哥倫比亞大學發明的這個廚師機器人並不是利用實驗室培育出食物，過去大多部分研究人員都試圖用不是肉製品原料來製作出逼真的合成肉塊，但哥倫比亞大學的科學家們則採用不同的方式，他們是真的從商店買來雞肉，再把它做成泥狀然後裝入3D列印機（這技術看起來比較可口）。

●雷射強度決定食物的口感

根據期刊的說法，最終研究團隊給出的結果是，與其用更傳統的方法烹飪雞肉，被我們機器重建後肉製品保留了更多的水分，且收縮得更少。

研究人員還理解到，不同的雷射強度對不同的食物會有不同的口感，例如藍色雷射光最適合烹飪肉類的內部，而紅外雷射更擅長將肉類表面煮熟，即使中間還有一層包裝也能烹飪成功。

作者在期刊中說道：「毫米級精密刻度使得3D列印機能把烹飪中的漢堡在各種口感上再次升級。」「雷射的熱能也可以讓食物即使是在密封包裝內也能被煮熟，可以通過減少微生物污染，延長食物的保鮮期，在包裝外帶食品上絕對會有很大的商業需求。」

團隊還讓兩名民眾在小規模的實驗當中試吃機器人煮出來的食物，而雷射烤雞獲得了他們的好評。