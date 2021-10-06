腰痛是日常常見的問題之一，在活動時就經常出現，但也多的是沒有動就在痛，讓人不禁懷疑該不會是腎臟或某個器官出問題，而置之不理的人也大有人在。

大灣健全診所家醫科王威傑醫師表示，腰痛的成因其實相當廣泛，大多預後良好，可惜的是許多人並未及時就醫，反而使得問題愈加嚴重，提醒民眾如有腰痛情況建議先檢查為佳，以利找出原因對症治療。

(圖/今健康提供)

●為什麼會腰痛？以感受區分３類型！

王威傑醫師指出，腰痛、背痛兩者位置非常接近，以民眾的感受兩者一起討論，大致可分成結構性、發炎性、以及非前述兩者的臟器性三種，三者的感受皆都會有所不同，可初步推測可能與何種原因有關。

→結構性：先有個動作的腰痛。

在一個姿勢或動作後開始疼痛，是民眾常見的腰痛情況之一，這是結構性疼痛常見的特徵，與身體結構有關，如骨骼、肌肉、神經異常等，醫學上稱機械性疼痛。此類型腰痛相當常見，在腰痛比例當中約佔７成，例如搬運重物肌肉拉傷閃到腰，或者是椎間盤突出壓到神經、脊椎狹窄等。

→發炎性：不動比較痛的腰痛。

也有一種腰痛，是在身體一段時間沒動後比較痛，例如早上剛起床時，但活動後便逐漸減緩，這種情況是發炎性疼痛的特徵，相較前者少見，約佔1~2成，多與身體發炎有關，例如發炎性關節炎、僵直性脊椎炎、乾癬性關節炎、或腸道的發炎性疾病等。亦有可能是因腫瘤所致，例如乳癌的骨轉移，因此若有乳癌病史後出現腰痛需多留意，特別是出現了不明原因體重減輕的症狀。

此情況通常會持續較久，往往會達３個月以上，好發於30歲上下的年輕族群，患者除了腰痛外也可能合併多處關節疼痛的情況。

→臟器性：有不同症狀的腰痛。

若腰痛伴隨著其他噁心、想吐、發燒等症狀，這往往是民眾最擔心與臟器有關的腰痛，與發炎性一樣較為少見，約在1~2成左右。

以腎臟來說，如腎盂腎炎，會是痛在腰的某一外側，離脊椎較遠，且幾乎都會有發燒的情況，有很高的機率出現噁心、嘔吐，通常在之前會有泌尿道等感染，進而演變成腰痛。

另外，也有可能是因為臟器內的結石所引起，例如腎結石，當結石卡住了輸尿管跟腎臟交接處或整個阻塞，便會引起疼痛，有結石病史或出現血尿者需留意。

除此之外也有幾個特殊情況，例如主動脈剝離，主動脈不僅在於心臟，也會通過腹腔，若腹腔的主動脈剝離，常見會有非常劇烈的疼痛，感受如撕裂一般這種情況就相當危險，需即刻就醫。而坊間俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，若出現在腰部，其因病毒是順著神經蔓延，因此會以刺痛、麻痛的方式呈現。

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●止痛藥沒效？醫指６種腰痛盡早就醫！

許多民眾出現腰痛時多會先觀察，或先吃止痛藥、貼藥膏等方式救急，不過王威傑醫師表示，這種方式未必每種腰痛都有效，腰痛的原因相當多，止痛藥等改善症狀的藥物，一般在結構性的腰痛才會有比較明顯的效果。例如日前就有民眾就診，表示酸痛貼布怎麼貼就是沒法改善腰痛，檢查發現是帶狀皰疹，酸痛貼布自然沒有用。

為了避免誤判錯過黃金治療期，王威傑醫師特別提醒部份情況應盡早就醫。除了痛得太久達到４週以外，也包括了上述「沒動比較痛」的發炎性疼痛，以及發作年齡小於20歲；以前沒有發作過，但在50歲以後出現；睡覺、平躺時背痛會加重；曾有乳癌等癌症病史等，這些族群都應及早就醫為佳。

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●劇烈疼痛或尿失禁，２種腰痛即刻就醫！

王威傑醫師表示，少數幾個特殊情況的腰痛需要即刻就醫。例如前述所提到因主動脈剝離所引起的非常劇烈的疼痛，以及若患者腰痛合併出現尿失禁、排尿不乾淨，或是雙腿內側至胯下有繞一圈的感覺異常或疼痛、進展很快的下肢無力，需即刻就醫，這很有可能是「馬尾症候群」，有急性壓迫的情況，可能因嚴重的創傷或供應脊椎的血流阻塞等引起，情況非同小可，需急救，否則可能無法恢復。

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●腰痛復發率約7成，盡早檢查以利預防！

王威傑醫師表示，腰痛的預後通常狀況都很不錯，但多的是沒檢查、讓問題愈加嚴重。曾出現過腰痛，接下來一年之內再度出現的機率非常高，約有７成左右，原因在於問題往往還在、未獲得改善，因此容易復發、甚至更加嚴重，包括結構或疾病問題，或者是生活習慣，這些風險因素若沒有去除，復發機率自然高，提醒民眾出現腰痛時，盡早檢查為佳。