60歲的阿保（化名），平時除了有抽菸習慣，也因為工作關係時常喝酒應酬，加上本身又是肥胖體型，家人們都非常擔心他的健康狀況。去年父親節時，家人安排他去做全身性的健康檢查，發現除了有高血壓外，透過腎臟超音波竟發現腎臟長了腫瘤，經由泌尿科醫師確診為四公分大小的腎細胞癌，幸好腫瘤體積不大又無轉移跡象，最後安排部分腎切除手術後，病情已獲得穩定控制。

●沈默的殺手「腎細胞癌」 早期無症狀有症狀時已晚期

馬偕醫院泌尿科李致樵醫師表示，腎細胞癌就是我們常聽見的腎臟癌，由於初期幾乎沒有症狀，患者難以察覺，大多是在健康檢查或治療其他疾病時意外發現。另外有少部分患者因為尿液潛血、腰部摸到硬塊或是有腰痛的症狀而確診腎臟癌，通常此類患者被發現時多半已屬中晚期癌症。

李致樵醫師進一步說明，腎細胞癌好發在60-70歲年長患者，男女比例約3比2，好發原因為遺傳或是偶發性，目前台灣腎細胞癌人數逐年攀升，每年都有破千人次，並且有年齡下降的趨勢。

值得注意的是，抽菸、肥胖、高血壓、高熱量高脂肪飲食以及多種食物毒素等，都有可能增加罹患腎細胞癌的機率，民眾千萬要小心。

●早期腎細胞癌治療以手術為主 晚期為手術加藥物

李致樵醫師表示，臨床上治療轉移前的腎細胞癌，主要以手術切除為主；即使是已經轉移的末期腎細胞癌，在給予藥物治療之前，大部分的泌尿科醫師還是會以手術方式將原發的腎細胞癌腫瘤切除，做為第一線的治療選擇。目前標準的手術治療為「部分腎切除手術」，治癒腫瘤的同時保留更多的腎臟功能，當腫瘤太大或位置太近腎臟中心時，僅能選擇「腎臟全切除手術」，而當腫瘤太小（<4cm）且病患是不適合手術的狀況，則可使用冷凍或射頻療法。

李致樵醫師進一步補充，腎細胞癌的藥物治療主要針對晚期已轉移或是復發的腎細胞癌，使用的藥物包括傳統的標靶藥物治療及近幾年興起的免疫療法，這兩種藥物都需要持續性治療，但因為採全身性療法，藥物副作用會比較大。

●定期健康檢查並保持良好作息飲食 健康無煩惱

李致樵醫師提醒，隨著醫療技術進步快速，目前使用手術及藥物治療腎臟癌都有不錯的效果，為了能及早發現及早治療，建議40歲以上的民眾每年應定期接受驗尿及腎臟超音波檢查，當發現有問題時就要找泌尿科醫師進一步諮詢與治療。

另外，平時養成良好生活作息，避免抽菸、喝酒以及過度攝取高脂肪高熱量飲食，就能確保身體健康，遠離疾病困擾。