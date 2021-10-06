美國新冠疫情有趨緩趨勢。

全球新冠疫情看見曙光？過去1個多月來，美國每日新增確診人數下降61%，全球每日新增人數也下降超過50%，專家也不清楚染疫人數為何開始下降，但確實觀察到，疫情會有2個月的神秘循環，升溫2個月後接著衰退2個月，專家強調這不代表疫情就此終結。

《紐約時報》（New York Times）報導，自9月1日起，美國每日新增確診人數便呈現明顯的下降趨勢，據世界實時統計數據Worldometer網站，9月1日美國約新增19萬人確診，10月4日新增染疫人數已降至7.3萬人，下降幅度達61%。

除了新增人數下降，美國死亡人數、新冠重症、住院數也呈下降趨勢，自9月21日高峰以來，死亡人數下降超過達70%；自9月1日以來，住院數下降約25%。

從全球角度來看也是同樣趨勢，自8月底以來，全球每日新增確診人數也大幅下降。據Worldometer統計，若自8月19日疫情高峰起算，當時單日新增人數達74.6萬人，10月4日單日新增人數已降至34.5萬人，下降幅度超過53%。

《紐約時報》指出，確診病例下降的趨勢符合「神秘的2個月循環」，也就是自新冠疫情於2019年底爆發以來，每日新增確診人數激增的狀況通常會維持約2個月，之後伴隨2個月的衰退期。

目前科學家仍不清楚為何會出現這種2個月的神秘周期，許多人猜測可能和季節性或是社交距離政策有關，不過《紐時》指出，2個月周期在各個季節都發生過，甚至在人們沒有嚴格遵守社交距離政策的時候也出現過。

目前最合理的解釋是病毒的生物性結合人類的社交行為，例如不同的變異株特別容易傳染特定族群，當這些脆弱族群都已經感染過後，病毒自然就消退了。另外也可能是每一種變異株需要2個月的時間才能在一般大小的社區中傳播。

不過明尼蘇達大學流行病學家歐斯特荷姆（Michael Osterholm）認為，保持社交距離其實不如我們以為的那麼重要，因為目前數百萬美國兒童已經返校上課，近期的確診人數卻仍持續下降。

不論是什麼原因造成，過去2年來，2個月周期仍持續出現。以全球每日新增確診數來看，2020年2月至4月，確診數攀升，之後持續下降至6月底，接著又開始上升至8月底，最近又開始下降。

若以美國來看，Delta變異株先是在6月底在南部州流竄，之後那些州的病例在8月下降，其他州的Delta疫情起步較晚，約於7月開始，不過最近也有平息趨勢。

疫情消退是否和疫苗有關？似乎也無法佐證，因為美國12歲以下兒童還不能打疫苗，不過最近兒童的確診數也在下降。

這代表全球新冠疫情即將終結？《紐時》指出2個月周期恐怕不是鐵律，因為仍有許多例外和變因，例如英國過去2個月的確診數就上上下下，不是一直處在下降趨勢；此外，即將進入冬季，室內活動增加也可能導致疫情進一步上升。