為什麼有人在完整接種疫苗後，仍會出現突破性感染？為什麼有人染疫後，會引發重症，甚至死亡？科學家終於找到了解答！

倫敦醫學實驗室首席科學官Quinton Fivelman博士先前撰寫了一篇「你的疫苗有效嗎？你對COVID-19免疫嗎？」白皮書。在他的最新研究中發現，每個人的免疫系統都是獨一無二的，所以有些人在接種疫苗後仍會感染新冠肺炎，而這也是為什麼有些人染疫後會致死，有些人感染後卻沒有感覺。

Quinton Fivelman博士指出，每個人的免疫系統都不同。研究中的抗體測試顯示，每個人對於接種疫苗的反應都不同。有些人會產生很有效的免疫反映，但是另外一些人身上卻沒發生。據他所說，他相信每個人的免疫系統就像是指紋一樣，是獨一無二的。在血液中，哪個時刻會存在多少不同的抗體，也都是未知的。很多科學家預測人體血液中可能存有好幾億的抗體，但Quinton Fivelman博士指出，事實上對大多數的人來說，無論是在生病時或是健康狀態下，血液中大多只會存有幾十到幾百種高濃度的抗體。

Quinton Fivelman博士引述倫敦醫學實驗室的研究成果發現，有越來越多的人被發現接種疫苗之後產生相對低的抗體反應(50 to 500 AU/ml)。這就是為什麼有些人接種疫苗後，被發現抗體反應比較低，而隨著時間推演，他們體內的抗體水明也會顯著下降，這會讓他們更容易感染新冠肺炎。

倫敦醫學實驗室的發現也被荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）化學與藥學Albert J.R. Heck教授團隊的發現所支持。他們的團隊使用生物分子質譜法，針對約100位感染新冠肺炎以及接種不同疫苗的人體內的抗體進行了測量。結果發現，抗體在每個人身上的濃度，在生病期間或是接種疫苗後，都以獨特的方式變化著。同時接種相同疫苗的受試者，也會形成不一樣的抗體圖譜（antiboby profile，暫譯）。

這項發現可以用於解釋為什麼一些人會在感染新冠病毒後死亡，或是僅引發輕症，以及為什麼有一些人會重複染疫，或者在完全接種疫苗之後仍舊感染。

研究人員還發現，在100人中有一人在接種疫苗後完全不會產生抗體。也就是說即便所有人都完整接種疫苗了，仍舊會有一定比例的人仍會無可避免的感染新冠肺炎，且可能在感染後也不會發現。因此，科學家們也認為進行廣泛的抗體測試也是相當重要的任務。