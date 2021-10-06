金馬提名男星邱志宇將現身《藝文記者入門課》。（海鵬影業提供）

政大助理教授姚經玉以其30年實務經驗介紹「電影產業的媒體關係」。（海鵬影業提供）

為培育影視媒體專業人才，台中市影視發展基金會將於10月7-9日舉辦「藝文記者入門課：前所未有的九堂作戰實務」活動，內容分別針對「電影產業及報導」、「影展策展行銷」及「媒體採訪實務」等九堂全方位新知授課，一推出即大受民眾歡迎，報名相當踴躍。由於課程扎實、講師陣容難得一見，加上民眾求知若渴，該課程今年將分為「學生組」與「社會組」，除加強媒體人才培育，更惠及社會人士充實自我機會。有位剛入選的社會新鮮人就欣喜若狂表示，該課程對工作忙碌的他彌足珍貴，期待能以三天學習，更充實他職場所需的知識與技能。

在台中市政府及新聞局支持推動下，台中市影視發展基金會積極培育及蓄積未來台灣影視產業發展能量，「藝文記者入門課：前所未有的九堂作戰實務」旨為即將或已從事影視媒體產業的新鮮人強化基本學能，除精選各大學影視、傳播、語文及相關系所學生，更惠及社會人士參與，持續培育台中市影視媒體人才。此次課程除有各大媒體一線記者以及自媒體名師親自傳授採訪報導的撇步，其中一場別開生面的「仿真名人記者會」實地採訪講解，更邀請曾獲金馬獎最佳新演員獎提名的男星邱志宇來到現場，講師並將針對「事前準備」、「問題設計」與「發問技巧」等方向直切採訪核心。

今年「藝文記者入門課：前所未有的九堂作戰實務」課程包羅萬象。「電影產業及報導」部分將邀請資深電影人、政大助理教授姚經玉以其30年實務經驗、介紹「電影產業的媒體關係」；被譽為「最美麗執行長」的光點華山電影館總監陳伯任，則將分析「電影藝文空間的品牌經營」撇步。在「影展策展行銷」方面，則邀請到前台北電影節策展人、資深電影工作者塗翔文現身剖析「怎麼賣影展？影展怎麼賣？」，一探藝術影展的商業操作。今年「藝文記者入門課：前所未有的九堂作戰實務」將結合「2021 TIAF 臺中國際動畫影展」實地採訪活動，以實例參與、採訪及即時報導方式，達到宣傳與學習的相乘效果。課程將於10月7日起一連三天於台中市展開。