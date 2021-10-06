國民黨台北市議員游淑慧，5日扮成Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」第一關「木頭人」機關小女孩，和台北市長柯文哲拍攝熊好劵、熊好店家的推廣影片。並將照片透過臉書貼出，PO文僅2小時就被近萬網友狂讚。

台北市議員 游淑慧 臉書。(圖/翻攝自 游淑慧臉書)

Netflix原創韓劇「魷魚遊戲」因以生存遊戲作為題材，上架不到2周就衝上全球收視榜第一名，在網路掀起討論熱潮。

游淑慧5日在臉書發文表示，昨晚臨時接到市府發言人的邀約，和市長拍攝熊好劵、熊好店家的推廣影片。自己第一時間有點愣住，還問發言人「哪個市長？」在確認是柯市長後，自己第一反應是「市長看到我應該會頭痛吧」。不過在了解影片內容、目的後，自己也很快就答應了。

對於昨天有記者問她，平常認真監督柯市長，這次和市長合拍影片不覺得怪嗎？游淑慧坦言，現場也覺得有點尷尬，但轉念一想：監督市政是自己的工作，但協助市政也是自己的責任。

游淑慧透露，柯市長現場確實異常認真的在演出編號「001」的角色， 別人都已經在動了，他硬是自己不敢動，而她雖然只是三個鏡頭的臨演，還是覺得真是太不容易了，游淑慧還說，豔陽高照下，導演要求不能眨眼、臉部不動單轉眼球。讓她覺得最難克服的是，奇裝異服站在路旁，迎接路人好奇的眼光，真的是恥度破表，她也忍不住讚嘆，道具服好厲害100％還原角色。