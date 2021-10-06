搶搭振興五倍券，百貨以紙本和數位並行，甚至為了全面緊抓消費者，數位加碼比紙本還殺，業者認為今年正好遇上周年慶，周慶夯賣的化妝品、家電、3C、運動用品、精品等有滿千送百回饋，多了五倍券當購物金，疊上加碼優惠最高拿10倍。

新光三越紙本、數位五倍券單筆滿3000送2000商品抵用金，滿額可抵服飾、skm online、超市；加上紙本單筆滿5000送500、數位送1000電子抵用金，數位加碼更多。（吳松翰攝）

新光三越紙本、數位五倍券單筆滿3000送2000商品抵用金，滿額可抵服飾、skm online、超市；加上紙本單筆滿5000送500、數位送1000電子抵用金；再疊上周慶全館累滿5000送500，加總5000最高送8500抵用金，還有機會抽翻10倍的5萬元贈品券。

新光三越周年慶10月10日超級品牌日，LANCOM超未來精華搶購組，價值6000元、45折特價2700元。（新光三越提供）

遠東百貨根據去年三倍券趨勢觀察，看好今年五倍券有共同綁定制，家人可集資，全梭哈以運動鞋、家電、化妝品、服飾為主，小額則集中餐飲；周慶期間至12月底持紙本券滿3000送2200，若以6000元買化妝品，疊加滿千送百、銀行回饋、五倍券等，特惠組最優享5折；若以9000元買精品，疊加後最優享6折。

板橋大遠百周慶LA MER NO1經典潤澤修復奇蹟組（遠百獨家），價值2萬2427元、特價1萬6020元，限量30組。（遠百提供）

遠東SOGO全台10月8日至12月31日持紙本券消費化妝品、男女童服飾/鞋款、家電、鍋具、寢具單筆滿2500送250購物電子抵用券；超市、餐飲、小吃、名店、復興館city’super單筆滿1000送100餐飲電子抵用券。10月8日至31日數位五倍券限銀行信用卡、悠遊卡，APP會員全館不限業種單筆滿5000送500電子抵用券。

SOGO全台分店五倍券回饋皆為10％。（SOGO提供）

10月8日至13日11時至17時在微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站持5000元紙本或數位五倍券參加「7倍返還」活動，可獲會員點數6萬點，等同購物金6000元，還可兌換價值超過1000元的來店禮，等於5000元變7000元，限量1000份。