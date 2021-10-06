屏東挖眼案震驚全台，引發各界踴躍捐款，協助受傷潘姓女店員後續醫療費用，而蔡英文總統在2016年曾說過「社會安全網必須盡速讓它完善」，再度引發爭論。國民黨前主席、立委江啟臣昨(5日)在臉書批，補強社會安全網，民進黨擺爛，國民黨來做。

江啟臣提到，蔡英文2016年就宣示的社會安全網，至今仍未能讓大家可以免於恐懼，日前屏東又再次發生精神疾病患者的暴力攻擊事件，造成女店員身心嚴重受創，除了捐款，更重要的是補強社會安全網，確保民眾安全。

江啟臣直言，精障患者常因犯罪時處於精神障礙狀態而免責，法官雖可強制令其入相當處所施以5年以下的監護，但畢竟病患並非囚犯，以及監護期滿後就可以重入社會，若未持續追蹤或治癒恐怕依舊是社會治安的隱憂。

2016年發生小燈泡案、2019年發生台鐵殺警案後，江啟臣說，許多立委提出精神衛生法、刑法、刑事訴訟法等法律修正案，也提案要求檢討精神鑑定機制和設立司法精神病院，強化監督處分功能，替蔡政府的社會安全網抓漏補破，國民黨立委蔣萬安已在6日排審精神衛生法修正草案，希望能夠早日通過完成立法，健全相關機制，讓憾事不再發生。