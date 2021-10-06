由法國參議員李察（右二）率團的法國參議院台灣研究交流小組5人參訪團，6日清晨搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁（右一）等前往B9國賓門接機。（陳麒全攝）

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率團訪問，今（6）日上午抵台，預計將拜會多位高層官員及部會首長，而總統蔡英文7日上午將於總統府內接見李察，並頒授「特種大綬卿雲勳章」，表彰李察對台灣的支持，以及對促進台法友好關係的貢獻。

李察（Alain Richard）等參訪團成員一行5人搭乘長榮航空BR88班機，於6日清晨6時41分抵達桃園國際機場，外交部政務次長曾厚仁等前往B9國賓門接機，李察下機後，先微鞠躬向接機人員致意，隨後雙方因疫情關係，改以互碰手肘方式取代握手與擁抱，並接受媒體拍照，李察雖未發表公開談話，但訪問團成員分別以法語及英語，微笑向媒體問好，外交部人員則代為翻譯「大家早」，隨後在外交人員的引領下，前往國賓室休息，並依規定進行入境快篩採檢。

由法國參議員李察（右二）率團的法國參議院台灣研究交流小組5人參訪團，6日清晨搭機抵台，外交部政務次長曾厚仁（右一）等前往B9國賓門接機，李察下機後，先微鞠躬向接機人員致意，隨後雙方因疫情關係，改以互碰手肘方式取代握手與擁抱。（陳麒全攝）

總統府發言人張惇涵表示，李察備受法國各界敬重，積極推動台法國會交流。今年3月，李察領銜提出「支持台灣參與國際組織工作之決議案」 ，促成法國參議院無異議通過決議案，這也是法國參議院首度通過友我決議案。

外交部表示，訪問團訂於10月6日至10日率團訪問台灣。訪團成員除團長李察主席（隸屬法國執政的共和國前進黨）外，另包括友台小組兩位副主席布依松（Max Brisson）及喬瑟芙（Else Joseph）（均隸屬共和人黨）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic） （隸屬中間派聯盟」）等4位跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（Judith Bout）。外交部對於李察主席率法國參議員來訪表達誠摯歡迎之意。

李察參議員等人訪台期間將晉見總統，拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮；另外將會晤經濟部、衛福部、陸委會等相關部會首長，參訪基隆沙灣歷史文化園區等文經設施。立法院游院長及外交部吳部長均將分別設宴款待訪團。李察參議員等人抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，均完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。