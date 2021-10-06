金管會公布外資進出最新統計，外資2021年9月持續回頭、淨匯入擴大至約28.98億美元（約新台幣808億元），使第三季合計僅小幅淨匯出約5.72億美元（約新台幣160億元），截至9月底累計淨匯入回升至2188.94億美元（約新台幣6.1兆元）。

金管會統計，外資9月淨匯入約28.98億美元，其中一般外資淨匯入約29.1億美元、陸資淨匯出約0.12億美元，使累積淨匯入金額回升至2188.94億美元。累計外資前三季淨匯入約103.48億美元，其中一般外資淨匯入約103.59億美元、陸資淨匯出約0.11億美元。

而外資9月賣超台股小幅增加至37.2億元，其中對上市股票持續買超73.09億元，對上櫃股票則擴大賣超達110.29億元，為近13月新高。累計前三季賣超台股擴大至5075.99億元，其中對上市股票賣超收斂至4881.72億元、對上櫃股票則擴大賣超達194.27億元。

外資今年1月、4月及5月分別淨匯入49億、50.38億、32.47億美元，2、3月則小幅淨匯出0.21億、3.29億美元，但6、7月分別淨匯出達19.14億、35.19億美元。不過，8月再度轉為小幅淨匯入0.49億元，9月進一步回頭、淨匯入增加至28.98億元。

由於中國大陸恆大集團財務危機、「能耗雙控」限電措施利空雜音接連衝擊，台股9月底波動幅度明顯加劇，但外資前三季賣超台股幅度雖擴大至5075.99億元，但累計仍維持淨匯入103.48億元，顯示資金並未大量匯出，第四季動向有待進一步關注。