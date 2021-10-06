美式賣場好市多商品齊全，近日一名女網友買了一瓶洗髮精後，發現瓶身上有2張標籤貼紙，仔細一看竟發現2張的有效期限不一樣，最底下的那張標示商品已過期，令她質疑是不是買到過期品，並將其PO上網詢問。對此，好市多賣場人員則指出，因舊標印製錯誤，為求方便才直接將新的貼上覆蓋。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，買了一瓶薰衣草香氛的洗髮精回家後，發現瓶身上的左上角的標籤貼紙微微浮起，就手癢去撕，沒想到卻意外發現貼紙下方還有一張貼紙，且上頭標註的有效期限只到今年的5月1日，而第一張貼紙的有效期為2024年5月1日。

一名女子在好市多買了洗髮精，竟發現瓶身上有兩張標籤貼紙，一撕才發現商品已過期。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友將兩張標籤貼紙的攤開來看，發現兩張日期都不一樣。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO看傻了眼，急忙轉身詢問老公可能的原因，老公猜測「可能過期商品送回工廠重新再檢驗後，發現沒壞就改標上架吧」，但原PO心中還是有疑慮，便將其PO上網詢問網友，同時她也說自己不會因此退貨，只是純粹想知道賣場這樣的作法用意為何。

貼文曝光後，不少網友也加入討論，「應該是印錯又貼上去吧？」、「我覺得有疑慮的商品就退貨」、「不管是不是賣過期商品，這樣覆蓋標籤很容易引發爭議」、「商品有效期限也校正回歸了」、「可以檢查瓶身本身的日期確認」。

據《東森新聞》報導，好市多賣場人員表示，商品會有2張標籤貼紙，很可能是因為舊標印錯，若要將其撕下再貼上新的，就會有殘膠留在瓶身上，為求方便就會直接再貼一張新的上去。另外，北市消保官楊麗萍說，商品貼了2張標籤貼紙，會讓消費者有疑慮，甚至不清楚哪張才是正確的標籤，以消費者的買賣契約來說，是有權利退貨、退款。