PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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國慶大典將於10日登場，今年國慶主題為「民主大聯盟，世界加好友」，會有各界人士領唱國歌的流程；其中，中央流行疫情指揮中心防疫團隊將由疾管署副署長羅一鈞代表出席，並與東奧銅牌得主羅嘉翎等6人擔任國歌領唱。羅一鈞擔任領唱的消息引發各界熱議，更有網友諷刺此舉是為了造神。

針對羅一鈞擔任國歌領唱一事，指揮中心指揮官陳時中5日在例行記者會中表示，大家都知道羅一鈞很會唱歌，第一次聽到他唱歌是在3年前記者聯誼會上，當時餐會上大家起鬨，「我當時還不認識他，突然一個年輕人一路唱到台上去，唱得很好。」

對此，羅一鈞則回應，很榮幸能在國慶大典上代表中央防疫夥伴唱歌，這對防疫團隊不論是中央到地方，都是國人的肯定；謝謝主辦單位邀約，自己會盡好職責，完成唱國歌的儀式。

消息一出，在PTT論壇與臉書皆引發大批網友抨擊，紛紛表示：「又要造神了」、「造神啦」、「連這樣也不忘作秀喔，噁心」、「好了啦，疫苗買成這樣，就不要再搞綜藝了」、「他做職位上的事，有額外貢獻嗎？」「3+11真相未明，建議不要放上防疫團隊的人」、「怎麼沒有陳時中？他不是很愛唱歌」。